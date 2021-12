Luego de saltar a la fama con “Patito Feo”, Brenda Asnicar continuó con su carrera en el mundo del espectáculo y se lanzó como solista con la interpretación de canciones muy originales y un estilo de música bien definido. Su más reciente tema es “Repeat”, que estrenó este martes.

Para promocionar su nuevo single, la ex de Duki subió a sus redes sociales un peculiar video en el que se la pudo ver desde diferentes ángulos y mostró su osado look de corset, minifalda y bucaneras.

“Ya salió REPEAT. LINK EN MI BIO!!!! Cuéntenme qué les parece!!!!!”, anunció emocionada en su última publicación de Instagram e invitó a todos sus seguidores a que conozcan su nuevo material. El posteo recibió miles de “me gusta” y comentarios positivos como: “Que hermosa sos”, “Muy bonita” y “Sos la más linda”.

La reacción de Brenda Asnicar al romance de Duki y Emilia Mernes

El último jueves, Duki subió por primera vez una foto a su perfil de Instagram a los besos con Emilia Mernes y así confirmaron su relación luego de varias semanas de fuertes rumores de noviazgo.

Enterada de la noticia, Brenda recurrió a su Twitter y desde allí comenzó a enviar particulares mensajes, que fueron leídos por muchos usuarios como indirectas encontra del trapero quien fue su pareja.

Duki y Emilia Mernes confirmaron su relación

“No me vengas con un tango llorón”, escribió la actriz y luego remató picante: “Borrate, tarado”. Pero tras la confusión, después decidió aclarar que no se trató de ningún mensaje dirigido a su ex. Y para no dejar dudas al respecto posteó: “Chikisssss dejen de flashearla… les deseo mis mejores augurios a todas las parejas nuevas en especial a la mia #nadiepasadeestaesquina”.

La joven se encuentra en una relación con el empresario y amante del polo Adam Justin de 29 años, con quien compartió una temporada durante su estadía en Nueva York.