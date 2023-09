Blazer de un botón y nada debajo: la apuesta multicolor de Ivana Nadal en Instagram

Ivana Nadal deslumbró este lunes con un concepto que mezcló elegancia, sensualidad y todo el color, palpitando la primavera. Aunque considerando que está instalada en México desde hace tiempo, la influencer vive con vibes tropicales.

La modelo apostó a un blazer de un botón, multicolor y de profundo escote. La prenda dejaba ver también el piercing del ombligo, que ya es un clásico en las fotos de la morocha.

En esta oportunidad, la foto fue compartida en sus historias de Instagram, con un enlace que llevaba a su perfil de Divas, la plataforma para adultos en donde la influencer comparte contenido, al igual que otros figuras de primer nivel.

Cuál es la ”herramienta” más poderosa de Ivana Nadal

“¿Qué tanto drama con llorar?”, se preguntó Ivana recientemente en un video, en la que se la veía visiblemente conmovida, con los ojos chiquitos de tanto llorar. Y profundizó: “Yo estoy aprendiendo a fluir de tal manera que llorar se convirtió en mi herramienta más poderosa. Dejarme sentir. ¡Qué milagro tan maravilloso! Me siento muy orgullosa de animarme a ser, a mostrarme genuina, auténtica, sincera. ¡Es tan liviano!”.

“Hablar de lo que te da miedo, lo hace menos aterrador. Entender esto, me cambio todo. Decir en voz alta todo eso que está dando vueltas en tu cabeza, lo hace real y al hacerlo podés darte cuenta lo pequeño que es en comparación a la grandeza de tu existencia. Hablá con vos, amor. Sos tu compañía desde y para siempre. Date esa calma que buscas afuera”, sugirió a su comunidad de 2,7 millones.

Para terminar, con su sensible posteo escribió: “Conocete para amarte profundamente. Enamorate de vos, siendo. Gracias a cada ser en este planeta, que me refleja a cada instante. Gracias, Ivanita, por animarte siempre. Te amo porque, posta, me amo”.