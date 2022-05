Bella Thorne es una de las actrices más osadas a la hora de lucir looks a través de su cuenta Instagram. Allí, la actriz comparte con sus más de 25.3 millones de seguidores outfits al borde de la censura, estilos cargados de glamour y, prendas al último grito de la moda.

Bella Thorne para su cuenta de Instagram. Foto: Instagram

Cada posteo que Bella realiza se corona con cientos de miles de likes, llegando muchos al millón lo cual no es muy común en la red social y es propio de celebridades como Dua Lipa, Britney Spears y Miley Cyrus.

Cómo fue el look estilo Princesa Leia que lució Bella Thorne

Este día sábado, Bella Thorne sorprendió a través de su cuenta de Instagram con un posteo que no tardó en volverse viral. Allí, se puede ver a la joven actriz lucir un look total black que no solo conquistó los corazones de muchos por su sentido chic y sensual, sino por, recordar a la icónica escena de Star Wars donde la Princesa Leia es prisionera de Jabba the Hutt.

El look estilo Princesa Leia que lució Bella Thorne. Foto: Vía País

Con un estilo completamente reversionado, Bella crea toda una fantasía propia de una película de ciencia ficción como la mencionada pero, por sobre todas las cosas, crea un look que es digno de una estrella de cine como el lucido por Carrie Fisher en la legendaria saga.

El look estilo Princesa Leia que lució Bella Thorne. Foto: Bella Thorne

En lo referido a su maquillaje y accesorios, estos acompañan delicadamente siendo propio de su característica al tratarse de piezas de strass y símil diamante. Su mirada se ve intensificada gracias a un smokey eyes y delineado invertido, mientras que sus manos son decoradas finamente con anillos de un estilo muy chic.

El look estilo Princesa Leia que lució Bella Thorne Foto: Bella Thorne

Por último, en lo referido a la publicación, esta fue todo un éxito contando con más de 203k en tan solo una hora de posteada. Además, cuenta con innumerable cantidad de comentarios de los fans de Bella alrededor del mundo, siendo la actriz conocida en diferentes continentes por sus participaciones en grandes películas y series.