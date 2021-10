Los animales cada vez se impregnan más en las familias. Perros, gatos, tortugas y, ahora, hasta yeguas. En México, en el estado de Yucatán, decidieron hacerle un “baby shower” a una yegua que está por tener a su cría.

“Camila” está preñada y a la espera de tener a su cría. Mientras tanto, sus dueños decidieron hacerle un baby shower para celebrar la llegada del nuevo miembro a la familia. Dicha celebración se realizó ya que consideran que “es parte de la familia”.

“Sé que no eres un humano, pero yo te amo como si lo fueras. Eres nuestra hija y sé que habrá gente que me diga que estoy loca por realizarte tu BABY SHOWER pero no me importa porque sé que lo disfrutaste tanto como nosotros”, expresó su dueña en redes sociales.

De la celebración participaron varios familiares y amigos

“Solo le pido a Dios que te bendiga y te ayude en tu parto preciosa. Eres una animalita muy especial e inteligente porque cada que sientes algo lo expresas. Si estás triste lloras, si estás feliz tus ojos brillan y si te sientes mal te veo acostada. Gracias x darnos la dicha de ser abuelos”, agregó Erika Couoh.

La acción fue celebrada por usuarios de esta red social quienes llenaron la publicación de comentarios positivos y de agradecimiento por el trato hacía la potra.