Lejos parece haber quedado ese rostro dulce y bonito que mostraba Aaron Carter en cada una de sus visitas a Argentina. El cantante conocido por ser hermano de Nick, uno de los integrantes de los Backstreet Boys, la banda de música pop furor de la década del 90, muestra un aspecto desmejorado.

Backstreet Boys en sus comienzos.

El niño no solo conquistó Estados Unidos sino también el mundo entero. Es por esto que cuando tenía 13 años fue invitado al programa de Marcelo Tinelli y dio un show en el Gran Rex. Sin embargo, el público se preguntaba si la inminente fama podría traerle consecuencias a su vida.

En 2017 fue detenido por conducir ebrio, también le encontraron marihuana en su vechículo. Este fue el destape de un sinfín de problemas relacionados a las adicciones, sobre todo al huffing: el abuso de drogas que implica inhalar vapores de sustancias doméstica, como latas de pinturas, pegamentos, entre otros.

Aaron y Nick Carter (Foto:Web)

A eso se le sumó que comenzó a sufrir distintos problemas en su salud mental como esquizofrenia, trastornos de bipolaridad, ansiedad y depresión. Por otra parte, comenzaron los conflictos con su hermano Nick, quien le pidió una orden de restricción por amenazar de muerte a su mujer embarazada.

Aaron Carter hace dos años.

Aaron y Nick no fueron los únicos que protagonizaron peleas dentro de la familia, el cantante de los Backstreet Boys recibió varias denuncias por acosos que luego fueron desestimadas. Además el mismo Aaron indicó que había sido violado por su hermana Leslie Carter, quien falleció a los 25 años por una sobredosis.

“Mi hermana me violó de los 10 a los 13 años cuando no estaba medicada y no solo fui abusado sexualmente por ella. Mis dos primeras bailarinas hicieron lo mismo cuando tenía ocho años. Y mi hermano abusó de mí toda la vida”, sentenció a través de su cuenta de Twitter.

Cómo está hoy Aaron Carter

El músico, bailarín, productor y actor de 34 años, es muy activo en su cuenta de Instagram, en la cual lo siguen 555 mil personas. En la misma, Aaron no solo publica contenido relacionado a su trabajo sino también su vida cotidiana.

Aaron Carter y su hijo. Foto: Instagram/@aaroncarter

En las imágenes se lo ve con el rostro tatuado y posando junto a su hijo, Prince Lyric Carter, que nació en diciembre de 2021, en el mismo tiempo que anunció la separación de la madre del pequeño.