El próximo domingo se estrena la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, una producción que ha logrado mostrar la vida del artista más allá de la música. Una de las mujeres que marcó la vida del cantante fue Aracely Arámbula.

La exmujer de Luis Miguel suele ser muy activa en redes sociales, tanto así que es dueña de más de 5 millones de seguidores en Instagram.

Aracely Arámbula, la ex de Luis Miguel. Gentileza

En esta oportunidad, la actriz deslumbró a sus seguidores mostrando su delineada figura de espalda con un impresionante vestido azul.

Aracely Arámbula aprovechó para compartir un mensaje importante junto a la foto: “Mi motivación es conseguir un mundo mejor ayudando a una causa social”. Con dicho escrito, la actriz aseguró que asistirá a una fundación de niños valientes.

La foto en vestido azul de Aracely Arámbula. Gentileza

Aracely Arámbula no aparecería en la serie de Luis Miguel

Hasta donde se ha podido conocer, Guillermo Pous, abogado de la actriz, aseguró que Netflix desistió de hacerle una propuesta a Aracely Arámbula para negociar la alusión a su persona en la segunda temporada de la serie sobre el “Sol de México”.

Aracely Arámbula y Luis Miguel Gentileza: RCN

“No es que haya existido una razón para no arreglarse, es que ni siquiera hubo una propuesta, no hubo negociación, no hubo el rechazo de una oferta”, aseguró el abogado de la madre de los hijos de Luis Miguel.

“La intención firme de la señora Arámbula desde el principio cuando se le acercó la productora fue ‘no me interesa participar, mucho menos que se explote mi imagen’, como lo dice en su comunicado”, explicó el letrado.

Llega a Netflix “Luis Miguel, la serie 2”. (Netflix)

Ese no es el único detalle que aclaró Pous sobre la segunda temporada de la serie del Sol de México. Los hijos que tuvo Luis Miguel con Arámbula tampoco tendrían representación dentro de la serie.