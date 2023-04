Araceli González sorprendió en Instagram bailando y con un conjunto deportivo verde oliva

Araceli González es una de las actrices más reconocidas de la televisión, con una extensa trayectoria en las telenovelas y teatro, sus protagónicos forman parte de la memoria colectiva de todos.

Araceli González Foto: Instagram/araceligonzalez67

La actriz es muy querida por sus colegas y sus fanáticos, es por eso que también se sumó a las redes sociales y allí tiene una gran comunidad de más de un millón de seguidores con los que comparte los momentos más importantes de su vida.

No pierde oportunidad para fotografiarse y mostrar sus looks tanto para asistir a algún evento o para estar de entre casa. Tampoco pueden faltar sus tutoriales de belleza en los que comparte su rutina para mantenerse espléndida y que no se note el paso del tiempo.

Araceli se suma a todas las tendencias tanto de la moda como del mundo digital, por medio de un video se mostró bailando un ‘challenge’ con un conjunto deportivo súper cómodo y canchero.

Se trata de un jogging en color verde oliva y una remera manga larga estilo “chomba” en el mismo color. Con su característica simpatía, se muestra relajada en su casa e intenta seguir la coordinación de los pasos de baile.

Quién es el marido de Araceli González

La actriz está en pareja desde el 2007 con el actor Fabián Mazzei, en 2013 decidieron contraer matrimonio. Ambos se muestran muy felices y enamorados, ya sea en redes sociales o a los lugares donde asisten.