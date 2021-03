De vacaciones, conduciendo o simplemente hablando sobre su nueva vida… Ivana Nadal sabe cómo llamar la atención de sus fanáticos.

A principios de año 2021, y a pesar de la pandemia del coronavirus, Nadal emprendió un largo viaje con el objetivo de recorrer el mundo. Acompañada por momentos de su novio, Bruno Siri, y también de sus amigas más cercanas, se entregó a la vida nómade y recorre paradisíacos destinos del Caribe.

La modelo disfruta de sus días de vacaciones y eso parece gustarle también a sus fanáticos, que están pendientes de cada posteo que realiza en las redes sociales. Desde que dejó la Argentina, continúa en contacto permanente con sus fieles admiradores a través de Instagram.

Ivana Nadal mostró su belleza en topless y dejó boquiabiertos a sus seguidores.

La famosa mostró su belleza y dejó boquiabiertos a sus seguidores con una publicación que deslumbró a todos. Nadal revolucionó la red social con unas fotos en topless a orillas del mar en Manzanillo, una de las playas más visitadas de Costa Rica.

La influencer se mostró sin corpiño en una pose que lució su figura y en el epígrafe de la foto escribió: “Vida salvaje. Miau”. El posteo recibió miles de “me gusta” y cientos de comentarios con halagos.

Ivana Nadal se mostró sin corpiño en una pose que lució su figura.

En los últimos días, la famosa volvió a ser noticia por una opinión que emitió relacionada al coronavirus. En línea con lo que expresó en otras oportunidades, aseguró que contagiarse o no es una cuestión de energías y cuestionó el uso del barbijo.

“Si te están diciendo que el Covid te afecta el sistema respiratorio, pero te ponen un barbijo. ¿Qué pensás que están haciendo con el barbijo? ¿Cuál es la sensación que te da ponerte un barbijo? ¿No te ahogás? ¿No sentís cómo respirás aire caliente, cómo el dióxido de carbono da vueltas adentro del barbijo y vos te lo metés para adentro y lo sacás? ¡Es una locura!”, comentó en esa oportunidad.

Ante la repercusión de sus dichos, la conductora aclaró lo que quiso decir. “Chicos… ¿en qué momento yo dije que el Covid no es una enfermedad, que no te mata? Solamente digo que si vos usás el barbijo tapás tu sistema natural respiratorio, no dejás entrar el oxígeno que te da la naturaleza. Lo que estás haciendo es vos mismo dañar tu sistema inmunológico, dañar tus pulmones, de esta manera te agarra el Covid”, sostuvo.

Sobre el final de su explicación, Nadal comparó la letalidad del Covid contra otra enfermedad tradicional. “Es una enfermedad como muchas. ¿Por qué no hacemos la cuenta de la gente que se muere por neumonía en lugar de Covid? Es incomprobable”, concluyó.