Lea Elui G es una influencer francesa muy popular en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde tiene casi 11 millones de seguidores de todo el planeta.

Nació en un pueblo de Saboya y saltó a la fama gracias a la plataforma de videos TikTok. “No tuve tiempo de darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando tenía 100 mil suscriptores, de la nada pasé a 300 mil y así fueron subiendo. Fue todo muy rápido”, aseguró en una entrevista reciente con la prensa local.

La joven tiene sólo 19 años y se convirtió en unos de los usuarios de Francia con mayor repercusión en la aplicación de fotos. En cada publicación, acumula gran cantidad de likes y comentarios en pocos minutos.

Lea Elui, la francesa furor en las redes sociales. (Instagram:/@leaelui)

Videos, tutoriales y fotos sensuales sintetizan el contenido de su cuenta, donde también se convirtió en una referente de moda y realiza sesiones de fotos para lujosas marcas.

Si bien suele mostrarse muy producida, con llamativos vestuarios y maquillajes elaborados, tampoco esconde su belleza natural y se anima a posar sin make-up y con ropa simple de entre casa. En sus posteos, no solo despliega su belleza, sino también sus dotes, como su habilidad para la danza, con bailes que incluyen movimientos de caderas.

La influencer deslumbró con su último look. (Instagram:/@leaelui)

En su última publicación en Instagram, Lea Elui G combinó un top transparente negro con un jogging y un saco blanco, junto con una gorra negra. “Made you my favorite (”Te convertí en mi favorito”)”, escribió en el epígrafe de la foto que compartió, con un emoji de un corazón. La imagen conquistó a todos y no tardó en recibir miles de “me gusta” y cientos de comentarios.