En cada paso que da, Ale Maglietti conquista los corazones que hay a su alrededor. La periodista, abogada y modelo se muestra genuina donde quiera que esté; ello junto a su talento y belleza la convierte en el foco de todas las miradas.

Es de esta forma que, se configura como toda una celebridad de las redes sociales, especialmente Instagram donde tiene la increíble comunidad de casi 2 millones de seguidores. Con todos ellos comparte fotografías y videos, que no tardan en explotar en “me gustas” y comentarios.

Alejandra Maglietti Foto: INSTAGRAM

Los posteos de Ale que logran causar gran furor son aquellos en los que despliega toda su belleza, al lucir looks que logran el equilibrio perfecto entre ser super fashionistas y tener una gran cuota de sensualidad.

Alejandra Maglietti Foto: Instagram/alemaglietti

Claro ejemplo de ello ocurrió en esta oportunidad, en la que Ale compartió a través de Instagram Stories una postal desde el estudio de grabación de Bendita TV, programa del que forma parte desde el año 2009.

Ale Maglietti impuso tendencia en Instagram con un look denim al estilo años ‘00. Foto: Ale Maglietti

En la fotografía se puede ver a la periodista lucir un increíble look denim, compuesto por una campera y pantalón de jean. Pero eso no fue todo, el top de la también modelo fue una verdadera prenda al estilo Y2K, es decir, de los años ‘00, y su peinado no se quedó atrás.

¿Qué es el estilo Y2K?

Las siglas “Y2K” refieren a “year 2000″, es decir, “años 2000″. Las mismas son utilizadas en el mundo fashionista para hablar de la moda vigente por aquel entonces. Todas aquellas prendas que estaban hechas de jean y que tenían colores saturados, tales como el rojo, el violeta o el celeste, eran las estrellas de las pasarelas.

Las combinaciones más populares que se podían encontrar eran: vestidos con pantalones de jean, tops y minifaldas o pantalones tiro bajo, cargos con sandalias, entre otros.