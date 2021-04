Adriana Aguirre sigue sorprendiendo en las redes sociales con su físico escultural. La actriz y vedette de 68 años comparte postales en Instagram que dejan volar la imaginación de sus seguidores.

En esta ocasión posó con un conjunto de ropa interior blanco que evidenció su gran estado físico que se llevó la mirada de sus más de 73 mil seguidores.

La vedette sufrió este verano en Mar del Plata un grave accidente durante la temporada que la enfrenta a una dolorosa recuperación. Según contó, el hecho ocurrió mientras se encontraba sobre el escenario del teatro La Campana y cayó de dos metros de altura.

A ese hecho se refirió en el epígrafe de la publicación: “Sé que va llevar varios meses más para quedar totalmente sana, pero a seguir luchando”, escribió.

Y agregó: “Lo que me pone triste es que Torry (Palenzuela, el productor de la obra) ni me llamo por teléfono, nunca. No contesta los telegramas tampoco y lo que a mi me pasó es de público conocimiento. Me siento como tirada en el medio del campo, librada a mi suerte. Eso es muy triste, me da mucha pena”, relató la mediática.

Adriana inició su carrera en el mundo del espectáculo en los años 70 y 80, y casi 40 años después continúa cautivando a sus fanáticos a través de las redes sociales.