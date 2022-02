Mia Khalifa no para de encender las redes sociales, la ex actriz de cine para adultos comparte a través de su cuenta de Instagram looks que son un verdadero fuego. A continuación te mostramos una de sus últimas publicaciones.

Mia Khalifa.

Un look en medio de la noche

Este día jueves, Mia sorprendió a sus seguidores de Instagram en medio de la noche y rodeada del calor de un jacuzzi. La ex actriz de cine para adultos, lució una monokini de color negro, con escote profundo y lazos a los costados, además de modelar unos delicados pendientes y collares que parecieran ser piezas de alta joyería.

Mia Khalifa desde un jacuzzi y en traje de baño. Foto: Instagram/Mia Khalif

“No es un ‘BBL’, así es como siempre he lucido 🙄” comentaba Mia sugerente en la publicación pero, ¿Qué significan las siglas ‘BBL’? es la abreviación en idioma inglés de ‘levantamiento de glúteos brasileño’, que se trata de un tipo de cirugía estética en el cual se quita grasa de una parte del cuerpo para con ella aumentar el volumen de los glúteos.

Sin embargo, el significado de ‘BBL’ se fue transformando y viralizó como meme a través de la red social TikTok, siendo entendido ahora como sinónimo de cualidad de aquella persona que luce uñas largas de acrílico, extensiones de pelo, bijouterie y su vocabulario se basa en jergas.

Mia Khalifa desde un jacuzzi y en traje de baño. Foto: Instagram/Mia Khalif

Si bien este no es, como bien afirma Mia, un look ‘BBL’, en su cuenta de Instagram podemos encontrar algunos ejemplos de ello. A continuación te los compartimos.

Mia Khalifa 'BBL' look. Foto: Instagram/Mia Khalif

Mia Khalifa 'BBL' look. Foto: Instagram/Mia K

https://www.instagram.com/p/B-xKyT7pSK_/ Foto: Instagram/Mia Khalif