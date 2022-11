A puro brillo y glamour: Camila Homs sorprendió en Instagram con un look único que se llevó todas las miradas

El martes 15 se llevó a cabo la Gala de los Personajes del Año de la Revista Gente en el Alvear Palace Hotel y Camila Homs fue una de las invitadas el evento, y para estar a la altura de lo que solicitaba la ocasión, optó por un vestido que deslumbró a los usuarios.

Camila Homs incendia las redes sociales con sus looks. Foto: Instagram.

Se trató de un vestido plateado que llevaba la espalda al descubierto y una estrecha abertura sobre el pecho, y al mismo tiempo, lo acompañó con guantes de red acorde al tono de su prenda.

Con un look totalmente gris y glamuroso, Camila Homs sorprendió en las redes. Foto: Instagram

Y en su pelo apostó por un recogido alto que le brindaba visibilidad a los rulos que ornamentaban el largo, y aplicó un maquillaje suave que constaba solo de un delineado y un color beige en sus labios, de forma que las miradas se centraran en su elegante vestuario.

Camila Homs lució un vestido único en la Gala de los Personajes del Año 2022. Foto: Instagram

Qué fue lo que el papá de Camila Homs dijo acerca de Rodrigo de Paul

A mediados del año, la modelo y el futbolista de la selección argentina pusieron fin a una relación de 12 años en la cual tuvieron dos hijos juntos, y aunque cada uno logró avanzar con su vida y formar lazos sentimentales con una nueva persona, Horacio Homs -el padre de Camila- conversó con Juan Etchegoyen en el programa de Radio Mitre y opinó sobre el estado actual de su hija y sobre de Paul.

El papá de Camila Homs habló sobre la relación que tenía con Rodrigo de Paul. Foto: Infobae

“Ella está contenta hoy cómo está y a mí no me gustaría la posibilidad de una reconciliación con Rodrigo, él es buen chico, pero mi hija creo que se merece otra cosa, está muy bien como está”, comentó, y aclaró que “el destino nadie lo conoce pero creo y es así, no hubo ningún intento de ninguno de los dos, Camila está enfocada en otra cosa y lo que menos desea es volver con Rodrigo, fue todo muy duro al principio con lo que pasó”.