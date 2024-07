El Instituto Fueguino de Turismo y el centro de esquí Cerro Castor, con el acompañamiento del sector público y privado, trabajan de forma articulada en una nueva edición de la Fiesta Nacional del Invierno. Invitan a la comunidad y a los turistas a disfrutar de esta jornada con entrada libre y gratuita que brinda la bienvenida al invierno con múltiples actividades y la tradicional bajada de antorchas como cierre.

En este sentido el Director de Promoción Turística del INFUETUR, Martín Bianchi, indicó que “este es un evento para toda la familia, donde podrán degustar sabores fueguinos de la mano de gastronómicos y comercios que brindarán degustaciones gratuitas, además de la posibilidad de participar en juegos, sorteos y muchas sorpresas más. Invitamos a todos a darle bienvenida al invierno y festejar juntos la temporada de hielo y nieve que ya tiene su fiesta nacional”.

Ushuaia: nueva edición de la Fiesta Nacional del Invierno Foto: Prensa

Cabe destacar que instituciones, prestadores de servicios turísticos y establecimientos gastronómicos locales se sumaron con diferentes eventos que darán comienzo el día jueves 4 de julio y culminarán el 12 de julio.

“Es muy importante tener una fecha en el calendario con una Fiesta Nacional, que los visitantes conozcan este evento y organicen sus viajes teniendo en cuenta este espectáculo y los festejos previos que se llevarán adelante”, aseguró el Director.

Además Bianchi destacó la participación de los municipios de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande “quienes se sumaron a esta iniciativa que favorece a toda la provincia porque pueden mostrar sus servicios y los atractivos particulares que ofrece cada ciudad, por eso debemos seguir trabajando para que cada año este evento siga creciendo y tengamos aún mayor variedad de propuestas previas al evento central y durante el día de celebración”.

El 9 de julio las actividades iniciarán a las 13 horas en Cerro Castor, con demostraciones artísticas, degustaciones y juegos para toda la familia. A las 17 horas iniciará el acto que contará con la transmisión de la Televisión Pública Fueguina, su canal de YouTube y web oficial, siendo el momento más esperado a las 18 horas con la tradicional bajada de antorchas.

Los eventos que acompañarán la Fiesta Nacional del Invierno se realizarán en Yamana Bar y Patín, Centro Invernal Tierra Mayor, Cerro Martial, Whisky Live Ushuaia, Llanos del Castor, Shopping Paseo del Fuego y Esculturas de Hielo en Tolhuin.

Desde el INFUETUR se recuerda la importancia de salir temprano y seguir las recomendaciones en torno a la circulación usando siempre cinturón de seguridad, circular con cubiertas de invierno, no tomar bebidas alcohólicas y manejar, no estacionar en lugares no autorizados, reducir el tránsito en la ruta compartiendo vehículos con amigos o familiares.

Bianchi destacó además que “j unto a la Asociación Fueguina de Agencias de Viajes y Turismo coordinamos una tarifa especial, ida y vuelta, para que el día martes empresas de transporte dispongan buses que estarán saliendo desde el puerto de Ushuaia hacia el centro invernal, lo cual es muy beneficioso y cómodo para quienes quieran asistir al evento y evitar así la búsqueda de estacionamiento”.

Para culminar, el funcionario informó que habrá descuentos exclusivos para residentes que ofrecen prestadores turísticos, comercios, gastronómicos y alojamientos hasta el día 12 del corriente mes en el marco de la Fiesta Nacional del Invierno.