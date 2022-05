Luego de varios actos en la ciudad, el presidente se acercó a la Plaza “Islas Malvinas” de la ciudad de Ushuaia y junto a una comitiva, entregó ofrendas florales en el Monumento de Malvinas y cenotafio del Crucero A.R.A “General Belgrano” . Estas actividades se desarrollaron bajo estrictas normas de seguridad de parte de las fuerzas locales, reforzadas con la custodia presidencial de Casa Militar.

La Infantería de Marina recibió con honores, según lo reglamentado, al presidente Fernández, quien hizo ingreso a la Plaza "Islas Malvinas", para rendir homenaje a los Caídos en Combate durante la Guerra de Malvinas. Foto: Vía Ushuaia

Plaza "Islas Malvinas" - Homenaje a los Caídos en Combate durante la Guerra de Malvinas. Foto: Vía Ushuaia

Si bien, lo correcto es brindar seguridad al presidente, en ocasiones hubo momentos de tensión con la prensa que no pudo desarrollar su labor con plenitud, dado que los custodios no permitieron el acceso ni el acercamiento al presidente Fernández. Asimismo, algunos se infiltraron entre el cordón de seguridad y pudieron acceder a imágenes de Alberto Fernández y la comitiva en el momento de los homenajes. Otros colegas, como es el caso de una periodista de Canal 11, fue desplazada con un empujón para que no pase y desarrolle su actividad.

Fuerte cordón de custodia no permitió el acceso a la prensa hasta donde estaba el presidente. Foto: Vía Ushuaia

La prensa no pudo acceder más allá del cordón de seguridad de Casa Militar y custodia presidencial. Hubo casos de maltrato hacia los periodistas. Foto: Vía Ushuaia

Siguiendo los actos, el presidente junto a los miembros de la Subcomisión “Herederos de la Causa Malvinas”, se trasladaron donde está emplazada la “Cápsula del Tiempo”. Allí le explicaron al presidente que es un lugar donde se rinde homenaje (presente y futuro) a los Veteranos de Guerra y Caídos en Malvinas, y en su interior hay material para ser descubierto cuando se recupere la soberanía e integridad territorial en los archipiélagos y espacios marítimos correspondientes, usurpados por Reino Unido, o bien, en 2082.

El presidente junto a la Subcomisión “Herederos de la Causa Malvinas”, del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia. (Martín Ortiz, Jonatan Bonetti, Carlos Cabrera, Rosana Rossoli y Belén Vargas). Foto: Vía Ushuaia

En ese momento, Vía Ushuaia, pudo acceder a la palabra del presidente de la Nación, quien en referencia a los Veteranos de la Guerra de Malvinas y a los Excombatientes, dijo dar “la gratitud eterna del pueblo argentino por lo que ellos han hecho. Cada Excombatiente es un héroe y así debe ser tratado” . También agregó que Ushuaia es una de las ciudades más lindas de la Argentina. “Siempre que viene un extranjero y me dice ‘qué tengo que conocer de la Argentina’, le digo ‘tenés que conocer Ushuaia’. Es una ciudad maravillosa, en su belleza natural, en sus fabulosas vistas y en su gente. Es maravillosa su gente”, expresó.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló con Vía Ushuaia, resaltó a los héroes y heroínas de Malvinas. Foto: Vía Ushuaia

Alrededor del personal de la Armada Argentina, que estaba formada para rendir homenaje a sus camaradas que lucharon en Malvinas, había un grupo de ciudadanos que se manifestaron y pidieron hablar con el presidente para hacerle llegar, de primera mano, sus reclamos e inquietudes. Lo que más se destacó fue el acceso a la vivienda y la normalización en los puestos de trabajo.

Cenotafio del Crucero A.R.A "General Belgrano" en la Plaza "Islas Malvinas" de la ciudad de Ushuaia. Foto: Vía Ushuaia

Luego de atender los reclamos de los vecinos de Ushuaia, se dirigió al vehículo que los trasladaba y se retiró del lugar. Cabe destacar que la custodia presidencial se extralimitó en su trato con la ciudadanía fueguina, pero particularmente, con la prensa. Personas que se dedican a la labor de informar, sin violencia, sufrieron tratamiento de hostiles o terroristas y fueron violentados sin tener en cuenta que uno de los hombres que custodiaba a Fernández, empujó a una mujer de la Televisión Pública Fueguina.