El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, acompañado de funcionarios y funcionarias de distintas áreas del municipio se acercaron al lugar donde se construye la platea para la instalación de la planta de asfalto municipal y se interiorizaron de los avances de los trabajos.

“Se trata de una obra que nos llena de orgullo, sabemos que es muy compleja su instalación pero que confiamos en contar con ella en esta temporada”, dijo el Jefe de Gabinete. “Este es un logro que hemos tenido por gestiones realizadas por el intendente Walter Vuoto con la Nación, que ha conseguido el financiamiento para esta planta que marcará un antes y un después en la historia de la obra pública en la ciudad”, aseguró el Jefe de Gabinete de la ciudad de Ushuaia.

Ushuaia: construyen la platea para la instalación de la planta de asfalto municipal Foto: Prensa

Agregó que “se vienen tiempos muy complejos y esto nos brindará mucha más autonomía”. En tal sentido, sostuvo que “podremos tener asfalto por administración y con eficiencia en el gasto contaremos con producción propia de asfalto en la ciudad”.

La máquina de asfalto forma parte del equipamiento adquirido por la administración del intendente Vuoto a partir de su ingreso como titular del Ejecutivo municipal. “ Cuando ingresamos a la gestión, en 2015, no teníamos infraestructura propia, no teníamos vehículos, no teníamos maquinarias y hoy contamos con fuerza propia” , dijo Sebastián Iriarte.

“Vamos por más”, indicó el Jefe de Gabinete. Tenemos nuevos desafíos, hay un nuevo gobierno a nivel nacional que nos obliga a ser más eficientes y nos obliga a tener más creatividad para tener una Ushuaia que todos nos merecemos”.