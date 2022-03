Este certamen dura aproximadamente un mes, y reúne antes de finalizar la temporada turística a todos los entes privados y estatales que pertenecen a dicho sector.

Se lleva a cabo durante un mes con las diferentes empresas de turismo de la ciudad. Foto: Municipalidad Ushuaia

La pelota comenzó a rodar en las últimas horas del martes con los encuentros de Alto Andino vs Tour by design y Altos de Ushuaia vs Intercargo.

En la apertura estuvo presente el presidente del Instituto Municipal de Deportes (IMD), Guillermo Navarro, quien destacó “la gran convocatoria y el interés que despierta en este torneo, que tuvo su primera jornada”.

“Es muy lindo poder disfrutar de este tipo de eventos que congrega a un gran número de vecinos y vecinas de la ciudad, que se acercan a alentar a los que juegan, y a colman de cantos y color las tribunas. Esto es justamente lo que nos pide el intendente Walter Vuoto que multipliquemos los espacios para el encuentro sano de los amigos y de la familia fueguina”, destacó Navarro.

“Para nosotros, que vivimos el deporte, es maravilloso. Este torneo se va a jugar todos los martes y jueves de este mes, y esperamos que todas las familias se acerquen, compartan un momento en familia o amigos y sobre todo que disfruten”, finalizó el Presidente del IMD.