De principio Mario Daniele dijo “Yo soy de San Justo, capital del peronismo”, marcando sus orígenes y convicciones políticas. Durante la entrevista contó cómo llegó a la provincia, habló de sus orígenes y esfuerzos laborales. “Llegué a los 18 años a Ushuaia. Yo estaba estudiando construcciones en Buenos Aires y manejaba un taxi”, dijo y relató cómo, en un viaje, llevó al que en su momento fuera el Director de Turismo del ex Territorio Nacional. Ese pasajero le recomendó venir a la ciudad.

Luego de los procesos históricos devenidos en la última parte de la década del 70′ y principios del 80′, ya instalado en Ushuaia, Mario Daniele se volcó a la política como Secretario Gremial, de los trabajadores municipales. Más tarde el Intendente Manfredotti, le ofrecería el cargo de Director de Servicios Públicos. “Era lo máximo a que podía aspirar en mi carrera. Para mí era tocar el cielo con las manos”, dijo. Posteriormente, con el cambio de gabinete, cubrió otros puestos, hasta llegar a la Intendencia de Ushuaia a la edad de 29 años.

En una vida dedicada a la gestión pública, pasando de cargos de nivel municipal al nacional, contó que trabajó siempre. “En el bloque trabajaba de nueve de la mañana a nueve de la noche. No paraba, pero me encantaba”, dijo y reconoció que al ser convocado por el Intendente Walter Vuoto, estaba con mucho trabajo y otras situaciones, pero que se entusiasmó al volver a trabajar en la Municipalidad de Ushuaia . “Me parece que fue un gesto muy generoso. Yo no creo que haya un intendente que convoque a un ex intendente a que trabaje en su equipo” expresó y remarcó que, de algún modo, los políticos tienen sus egos.

El funcionario apuntó a las falencias en la dirigencia y responsabilizó a los medios de comunicación nacionales que “Construyen personajes destructivos para la Argentina”. Citó el caso de Elisa Carrió y el de la presidenta del PRO. Mencionó algunas habladurías de la ex diputada en relación a temas sanitarios y cómo politizaron el tema.

También se refirió a las medidas sanitarias tomadas en países desarrollados y dijo que “en Perth, que es una ciudad muy importante de Australia, apareció un caso y por 3 días cerraron todo” y agregó “Cuando hacen eso, en otra parte del mundo decimos ‘que bien, son personas de países desarrollados, tienen sangre inglesa’. Ahora, cuando en Argentina hacemos eso, somos ‘tiranos, el Estado de sitio, no es una democracia, vamos en contra de las libertades individuales ’. La verdad, cómo se puede, cómo vamos a salir de la Argentina con este tipo de planteos tan duros”, reflexionó.

Con una mirada retrospectiva señaló que en sus comienzos en la política eran “unos apasionados, pero unos apasionados con democracia”. Relató las vivencias en épocas del gobierno de facto y los inconvenientes que pasaron algunos. En una anécdota tragicómica contó que iba caminando y paró un colectivo, pensando que era uno de línea, pero era el colectivo de la razia y estaba lleno de militares. Como Mario Daniele tenía el pelo un poco largo, lo llevaron a la comisaría. Al otro día fueron a buscarlo “Encima, tu vieja en esa época pensaba ‘alguna macana te habrás mandado’”, relató.

Entonces en ese marcó vivió aquellos momentos. En épocas donde el Territorio podría ser provincia, Daniele remarcó la diferencia entre los partidos que querían ser provincia y los que querían seguir siendo administrados como Territorio. Comentó que la inscripción popular era “Territorio rico, sí. Provincia pobre, no”, pero ganó la idea de provincia. Luego de varias idas y vueltas, luego de posiciones contrapuestas se logró que Tierra del Fuego sea provincia. “Se logra la provincia que nosotros queríamos. Esta provincia que, es la más grande del país”, dijo. “Uno, desde la militancia, se siente parte. Desde un humilde lugar. Yo me siento orgulloso y feliz de haber vivido esa etapa, esa etapa fundacional de la provincia”, recalcó.

En ese sentido, remarcó la forma de hacer política antes y en la actualidad. La necesidad de los valores y dijo “uno trata de mantener esas viejas prácticas nobles de la política”. Reconoció también que a veces se desvirtúa, que falta el valor de la palabra y los acuerdos políticos. “ Me parece que eso tenemos que valorizarlo y tratar de ponerlo de nuevo en valor. Que se puedan sentar. Que tu adversario político, no es tu enemigo, es una circunstancia y que, como en la guerra, hasta con el enemigo tenés que tener códigos”, indicó y habló del “Genocidio de matar ideas”.

Por otro lado, Daniele resaltó la juventud que hay en nuestro país. Llamó, parafraseando y referenciando al Papa Francisco, a que se acerquen a la política. “Este es el momento de los jóvenes, este es el momento que la juventud debe arrimarse más a la política. La política es como uno la siente y como uno la haga. Si vos la haces con lealtad, si vos podés siempre que hablás con el otro mirarlo a los ojos sin ningún conflicto, la política sirve para construir, para hacer cosas. La política es indispensable”, remarcó.

De esta manera, habló del peronismo como idea, en relación a las generaciones de futuros políticos y dijo “Creo que el peronismo vino para quedarse para siempre. El peronismo está muy metido en la gente”. Daniele rememoró cómo Perón abrió las puertas a los inmigrantes que venían escapando de las guerras y la hambruna, y cómo esas familias pudieron prosperar. Contó una anécdota familiar en un marco de emoción. Como hijo de inmigrante, quería destacarse en algo.

Así se mostró, sencillo, abierto y sincero. Desde su punto de vista y posición política dijo que “yo me vine a sumar a un equipo que ya salió campeón”. En este sentido resaltó las actividades y el trabajo que están haciendo hace años. “Los muchachos están trabajando muy bien”. También resaltó las bondades que ofrece la ciudad en todos los ámbitos, particularmente las actividades relacionadas con el desarrollo turístico y económico.

Con respecto a la pandemia y en relación a las disputas entre los niveles de gobierno en la provincia, Daniele dijo que “Tierra del Fuego tiene la posibilidad de resolverlo rápidamente. Cuando uno maneja los recursos públicos con responsabilidad, se puede hacer todo”, expresó. En lo económico expuso modos de acción para las principales ciudades de la provincia. Además, tocó el tema coparticipación y explicó que en la provincia hay dificultades en la distribución de los recursos. Para no terminar mal con la justicia, recomendó que el gobernador “recurra a las buenas prácticas políticas y que reparta la coparticipación como corresponde, de manera leal. Si no puede, que llame a los intendentes”, pero resaltó la ausencia del gobernador.