La secretaria destacó la labor del intendente y del Municipio para llegar y estar más cerca de la gente. Además resaltó el apoyo de Nación para con Ushuaia “afortunadamente hoy contamos con la presencia de un gobierno nacional que acompaña y que mira a los lugares que hay que mirar, a quienes siempre quedan afuera, al margen” , dijo.

Sabrina Marcucci Web

En este sentido, Marcucci expresó su alegría por el anuncio de planes de Nación con mirada estratégica, que llegan e incluyen a los municipios. A su vez, mencionó que con la llegada del Plan AccesAR los vecinos de Ushuaia que transiten una incapacidad se verán beneficiados. “Es una inyección de recursos que se va a traducir directamente en la calidad de vida de los vecinos y vecinas que tienen algún tipo de discapacidad y necesitan tener mayor posibilidad para el desarrollo de su vida”, dijo.

En la ciudad, por la variación en la geografía, los factores climáticos y las características insulares, hacen que contar con el apoyo del Estado sea algo fundamental. A propósito de esto, Marcucci destacó la posibilidad de contar con un lugar donde se pueda implementar la ayuda a personas con discapacidades de todo tipo . El Concejo Municipal de Discapacidad es muestra de ello, donde actores estatales y de organizaciones vinculadas, brindan su trabajo para dimensionar las realidades, las necesidades y aportar la solución de las problemáticas.

Sabrina Marcucci expresó su alegría por el anuncio de planes de Nación con mirada estratégica, que llegan e incluyen a los municipios. Radio Mitre Ushuaia

La funcionaria remarcó que las discapacidades pueden ser de diferentes tipos “motriz, cognitivas, infinidad” y que “ no todos tienen la misma posibilidad para poder desarrollar esa autonomía progresiva , la posibilidad de proyectarse y trabajar o llevar adelante un oficio, un hobbie que sea el motor para poder desarrollarse”.

Algo increíble e importante que tocó Marcucci fue la situación por las pensiones no contributivas, las cuales desde 2015 al 2019, en un 60% “fueron cajoneadas” . Esto perjudicó a muchas personas, quienes quedaron afuera del sistema y no pudieron gozar de la tranquilidad de saber si podían contar con un plato de comida. “Desde el 2019, aun en pandemia, se han podido cumplir con los trámites de 110 mil personas que han sido destinatarias de la pensión no contributiva”, remarcó.

Seriedad en el trabajo para mejorar la calidad de vida de los y las ushuaienses. Radio Mitre Ushuaia

Por otro lado, AccesAR llega con varios factores, los cuales Marcucci recordó, que apuntan a fortalecer a los municipios en primera medida. “Primero vamos a firmar un convenio. El intendente va a firmar un convenio con la Agencia Nacional de Discapacidad, donde nosotros vamos a plantear todas las acciones que ya llevamos adelante dentro del Municipio y sobre todo cuáles son las necesidades de acuerdo a la realidad de cada Municipio”, dijo y diferenció nuestra ciudad trasandina e insular, con otras ciudades del país.

Los factores principales de gestión para AccesAR van a ser el fortalecimiento de bancos de ayudas técnicas (para facilitar la provisión de elementos necesarios como muletas, sillas de rueda, entre otras cosas) y el transporte para la movilidad de las personas que así lo necesiten. Luego trabajarán en generar espacios de discusión y debate para ampliar derechos.