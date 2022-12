Situación del incendio declarado en la Reserva Provincial Corazón de la Isla

Desde el miércoles por la tarde, más de 30 brigadistas en combate directo se encuentran bajo condiciones extremas intentando contener el incendio que se declaró en inmediaciones a la ex estancia Carmen y que en estos momentos cubre un aproximado de 10 kilómetros de largo y 1 y medio de ancho.

Pablo Paredes, director provincial de Manejo del Fuego, precisó que “recibimos el primer llamado, preparamos el equipo, comunicamos las tres brigadas, contactamos y aprontamos el medio aéreo y de immediato nos dirigimos al sector, para identificar rápidamente el foco y empezar a trabajar. Mientras tanto, reunimos el comité en tierra para coordinar los trabajos que se iban a llevar a cabo el día jueves”.

“La realidad es que nos estamos enfrentando a condiciones climáticas que son sumamente desfavorables, las ráfagas de hasta 90km/h no han cesado, lo que ha imposibilitado también el uso del helicóptero para trasladar ni tirar agua, por lo que, hasta que no baje el temporal que esperamos sea mañana por la noche, no podremos utilizar esa opción”, aseveró Paredes.

Asimismo, se le dio aviso al Sistema Nacional de Manejo del Fuego para informarlos de la situación y pedirles estar en estado de alerta a medida que la emergencia avance y se necesite de su ayuda para sofocar el incendio que podría extenderse por varios días.

Actualmente, el equipo de operativo diario está haciendo una faja de contención para cortar con la continuidad del material combustible, y así evitar que la propagación del incendio se haga aún más extensa hacia lo ancho, además de tareas de enfriamiento desde el inicio del ígneo, asegurando que no se vuelvan a encender.

Respecto a las donaciones, el Director destacó que “sabemos que muchas personas tienen motivación por ayudar, si bien al momento tenemos todo cubierto, quienes deseen realizar alguna donación pueden llevar botellas de agua de 500ml a Defensa Civil de la Municipalidad de Tolhuin, allí las estarán recibiendo”.

Se recuerda que, desde el miércoles rige la prohibición total para hacer fuego en lugares agrestes en todo el ámbito provincial, por el término de 90 días corridos, y con posibilidades de extenderse en caso de que la provincia siga viéndose afectada por estas condiciones climáticas.