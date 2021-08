El funcionario remarcó que “Siempre hay que tener los pies sobre la tierra” y que hay que estar justo al lado del vecino, hablando y viendo su realidad. “ La realidad está en la gente . La realidad está en un ciudadano de pie, que anda en el colectivo, el maestro que va a la escuela, en el sacerdote que da la misa”, dijo y agregó que “la mejor forma de tener un termómetro de lo que está pasando o cuales son las decisiones que debe tomar un gobernante es nunca perder el contacto con la realidad, sino está frito. Cuando más lejos de la gente estás, los errores que vas a cometer, van a ser mucho más grandes todavía ”.

Mario Daniele, recorriendo la obra de pavimentación del barrio Ecológico. (Archivo) Ushuaia Municipio

El funcionario remarcó que no es el ánimo culpar a otras personas o gestiones, pero indicó que el año pasado, el PBI cayó 10.5%, debido al endeudamiento por 45 mil millones de dólares , heredado de la gestión anterior. Un hecho que no se producía hace 130 años, según él. “No es un dato menor”. Comparó la situación con el hermano país de Brasil y se refirió al mandatario actual. Dijo que no le caía nada simpático y expresó su anhelo de que vuelva el ex presidente Lula Da Silva.

De cara a las PASO, dijo que la lista del “Frente de Todos” le parece bien y su conformación se debe a que el Justicialismo tiene un “espíritu frentista” . A su vez, declaró que acompañó a la candidata Yutrovich en varios recorridos recientes y le parece que “es una persona ha acompañado al gobierno, ha sido coherente con su historia, que viene del sector del trabajo, que conoce la 19640; que no es un tema menor para los fueguinos. Me parece una persona muy humilde, muy sencilla, frontal ”. También remarcó que no es una novedad y no le sorprende que sea la candidata, porque ya había acompañado a Martín Pérez en la fórmula y había sido apoyada por el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.

Mario Daniele en Radio Mitre Ushuaia Radio Mitre Ushuaia

En este sentido expresó que están acostumbrados a conformar frentes políticos, no discriminan y piensan que la construcción política hay que hacerla entre todos. “ Ningún peronista debe sentirse mal por esto . Históricamente hemos conformado frentes electorales y creo que fue una buena decisión del presidente del partido , quien conduce el Partido Justicialista”, dijo. Recordó que, cuando a él lo nombraron para proponerle ser concejal, “No hicieron una asamblea”, dijo y agregó “ cuando te toca, te toca . Cuando alguien te convoca, es por algo”. También reafirmó que debatir por la lista, es un tema del pasado, ya que es un hecho que Carolina Yutrovich es la candidata. “Lo más importante de todo es lograr la decisión que necesita el presidente de la Nación” , indicó.

Desde su perspectiva ve que la Argentina es un país diferente a la región y no es el país “de porquería” que quieren mostrar algunos medios nacionales. Resaltó la importancia que tienen las universidades nacionales, donde personas de países de la región vienen a estudiar y dijo que “el hijo de un carnicero, de un remisero, de un trabajador o de un zapatero, como era mi viejo o de un albañil; pude llegar a ser doctor, ingeniero” . También afirmó que Argentina es un país de oportunidades. “Yo le digo a los jóvenes que apuesten a la Argentina que, es un país que le va a dar la oportunidad”, dijo y dio palabras de fe “Nosotros vamos a subir en la economía. Durante varios años vinimos bajando por la escalera y vamos a subir por el ascensor”.

Mario Daniele dijo que "Ningún peronista debe sentirse mal por esto" Radio Mitre Ushuaia

Señales de eso es el desarrollo de la temporada, la gestión de los vuelos y la llegada de los turistas. Otro factor es la inversión pública, que alcanza a 800 millones y queda en la ciudad. En este sentido, en su retorno a la ciudad, cuando fue convocado por el intendente; vio una ciudad renovada, con una postal progresiva en todas las áreas. Resaltó el trabajo en el Microestadio “Cochocho” Vargas, el trabajo de sanitario en varias áreas, vehículos de transporte público, en los centros invernales, entre otros factores. “ A mí me gustan estos tipos de gobiernos municipales que no le esquivan al bulto , que se hacen cargo de todos los temas, sino algunos creen que la gestión municipal se reduce a tapar baches, levantar la basura y poner algunas plantas”, expresó e indicó que ha pasado y fue por una mala concepción política.

Mario Daniele resaltó el trabajo del intendente Walter Vuoto y el equipo de la Municipalidad.

Daniele remarcó el trabajo del intendente Walter Vuoto y su equipo, en la ciudad. “ Hay un trabajo muy complejo y se han convertido, como me gusta decir a mí, en el gobierno municipal. En el que el intendente que está en todas. Yo creo que esa es nuestra concepción peronista, un gobierno humanista y que se preocupa de todos los temas”, dijo.

Para finalizar, hizo un balance positivo del Partido Justicialista actual. Los miembros que perduran en el partido, están firmes y otros se van afiliando. “Siempre hay cosas por mejorar, pero el peronismo ha aumentado su padrón. Hay muchos más afiliados, estamos superando los 23 mil”, dijo y remarcó el apoyo al presidente del Partido, Walter Vuoto. Por otro lado, recalcó que siempre hay diferentes miradas y diferentes generaciones, pero más allá de todo dijo que, hay que ayudar al presidente de la Nación , quien fue muy maltratado por la oposición. En este sentido criticó a diferentes figuras como Carrió, Iglesias y Brandoni. Asimismo, criticó las acciones del gobierno nacional anterior. “Yo quiero un presidente que me represente, que cuando tenga que ir a discutir a los organismos internacionales, discuta de igual a igual y no que entre pidiendo disculpas”, afirmó.