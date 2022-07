La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección Provincial de Museos y Patrimonio y el Museo del Fin del Mundo, llevó a cabo la apertura de la muestra ‘Caminata por Malvinas, naturalmente argentinas y fueguinas’, que está emplazada en el patio de la Antigua Casa de Gobierno de la ciudad de Ushuaia.

Se trata de infografías que visibilizan la cercanía de las Malvinas con la isla grande a través de las características territoriales y geográficas, la flora y la fauna. El trabajo fue encabezado por los equipos de Biología y Museología del Museo del Fin del Mundo.

En relación a esto, el Secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, manifestó que “creo que es un trabajo fundamental que ha hecho el equipo del Museo del Fin del Mundo y la Secretaría de Cultura” y agregó: “los fueguinos y fueguinas tenemos que tener un conocimiento extendido sobre lo que es la realidad, más allá del conocimiento general que hay, por eso, abarcar una temática tan sensible como lo es la flora y la fauna, hacerlo en un lugar tan central, tan masivo como es este espacio en el corazón de la ciudad de Ushuaia, merece una felicitación a todo el equipo”.

“Caminata por Malvinas, naturalmente argentinas y fueguinas” Foto: Prensa

“Lamentablemente, nos muestra otra de las tristes consecuencias del colonialismo como lo es el modelo extractivista que lleva adelante el Reino Unido en Malvinas”, dijo, y continuó: “creo que esta acción es muy importante, demuestra que Malvinas va mucho más a lo largo del tiempo y de la historia y que ratifica que hay que trabajar la temática todo el año, que no es algo privativo de la Secretaría de Malvinas”.

Por otro lado, remarcó que “es frecuente que extranjeros que visitan la provincia pregunten, porque es una situación quizás no muy conocida en el mundo, por eso es una oportunidad muy buena para utilizarla como trampolín para expresar lo que son nuestros derechos sobre Malvinas y el hecho de plantear que somos una provincia invadida”.

Por su parte, José Luis Fernández Valoni, coordinador del Consejo Consultivo sobre Temas Vinculados al Atlántico Sur (CASUR), consideró que “tenemos que hacer lo posible para acercar Malvinas a la población en todos los aspectos; históricos, jurídicos, científicos, y esta muestra es muy ilustrativa de lo que representan las islas y una demostración geográfica-biológica de la cercanía con Tierra del Fuego”, y subrayó: “lo que no se conoce no se quiere y lo que no se quiere no se protege, entonces, es muy importante difundir el conocimiento sobre las islas”.

Finalmente, el director provincial de Museos y Patrimonio, Ezequiel Raffi, comentó que “la intención del equipo de diseño del área de Biología y de Museología fue la de vincularnos al aniversario de la 40° Gesta de Malvinas”, al tiempo que agregó que “desde la identidad propia del museo, que alberga ciertas colecciones que nos permiten reflexionar más allá del conflicto bélico, pero no obstante nos sitúa en el genuino reclamo de usurpación demostrando que, en la proximidad geográfica y territorial también encontramos flora, fauna y la geografía muy similares a la de la isla grande”.