“Pastel con Nutella” es uno de los mayores éxitos de Ysy A. Esta canción, publicada en 2018, marcó un antes y un después en la carrera del joven rapero y en su forma de componer música. Además, se transformó en un verdadero himno para los fanáticos del trap argentino.

En varias oportunidades, Ysy A confesó que “Pastel con Nutella” en realidad nació como un freestyle. “Nada estaba escrito, de hecho hay palabras y cosas que no se entienden porque realmente fue una interpretación espontánea que no esperaba salir” expresó en una entrevista con el youtuber Boffe.

Ysy A explicó el significado de “Pastel con Nutella”, la canción que cambió su forma de hacer trap Foto: Web

En un contexto de enamoramiento, Alejo Acosta se dejó llevar por sus sentimientos y los dejó plasmados en esta improvisación. “Tenía a la chica con la que vivía al lado, con la que yo estaba de novio, y como que estaba muy inspirado” recordó.

Además, mencionó que cambió su forma de hacer música. “Estábamos en una época de experimentar mucho, yo estaba conociendo el autotune” remarcó el compositor emblema para el trap nacional.

Luego, resaltó el trabajo de sus productores, Yesan y Oniria, quienes se encargaron de acomodar los versos y repetir el estribillo. Aunque admitió que al principio no le gustó la versión final: “Decía ‘¿qué mierda le hicieron a mi freestyle?’ yo venía de la plaza, de estar rapeando ahí, hasta que lo volví a escuchar y dije ‘no, es un temón’ ahí también me cambió la cabeza para empezar a componer.”

En este sentido, aseguró que le sirvió para atreverse a experimentar en su música. “Los pibes me hicieron entender que se podía crear sin límites” sostuvo.

La participación de Duki en el hit de Ysy A

En medio del análisis de su propia canción, el rapero recordó el rol de Duki, su amigo y colega, con quien formó Modo Diablo, en medio de la grabación. “Las primeras dos o tres barras a mí me parten el alma porque yo ya había entrado a rapear y Duko me toca el hombro, me pasa la jarra de Fernet y arranco ‘dame el Fernet pa’ drogarme’” así de improvisada fue la creación del hit.

También aseguró que no tomó dimensión del éxito que podía tener “Pastel con Nutella”: “Increíble mi cuerpo escupiendo eso, no sé cómo pasó.”

Ysy A explicó el significado de “Pastel con Nutella”, la canción que cambió su forma de hacer trap Foto: Oficial

El éxito de “Pastel con Nutella”

La canción tiene un icónico video a cargo de Anestesia Audiovisual y Neuenarte logró sumar más de 34 millones de visitas en YouTube. Además, es uno de los temas que más se corean durante sus presentaciones en vivo. “La gente lo re canta porque es con sentimiento, no busca faltar el respeto” comentó el artista al respecto.

Aunque también confesó que al principio causó conmoción entre sus seguidores, quienes no se esperaban un sonido tan distinto del clásico trap que venía haciendo: “No se entendía qué era, y yo tampoco pero como a mí siempre me gustó romper y hacer cosas nuevas lo sentía acorde.”

Sin embargo, rápidamente fue aceptada como una de las mejores canciones de su discografía. Por último, Ysy A resumió lo que significa este tema: “Fue mi alma bajando ahí y quedó inmortalizado, es bastante fuerte.”