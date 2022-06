Villano Antillano habló en una entrevista sobre cómo surgió su BZRP Music Session y reveló que fue Bad Bunny quien le presentó al productor argentino para la sesión 51.

“Me lo presentó Bad Bunny como en un after de un evento, un lugar donde estas cosas suceden”, comenzó Villano Antillano, quien agregó: “Clikeamos, se quedó muy ahí y luego como que pasaron un par de meses y fue como que ‘Ah, queremos hacer una sesión, yo no lo voy a pensar dos veces’”.

La artista puertorriqueña contó que primero tuvieron una grabación en Miami y luego en Argentina grabaron la BZRP Music Sessions #51. Por otra parte, también expresó que en un primer momento el proceso fue ajeno a lo que ella venía haciendo y tuvo que pedirle a Biza que agregara una parte con más rap.

“Tuve que hablar con él y decirle: ‘mira, me suena super dance y me encanta pero yo soy una rapera y la gente espera algo de mi’. Y ahí es como que lo convencí para ponerle la segunda parte que cambia”, explicó.

Además, la rapera contó que la idea de cómo promocionar la session en un principio fue del productor. “Me pareció super cute, eso fue Biza, como que Biza es una persona que yo siento que está muy al tanto de su mercadeo, de cómo moverse y se le ocurrió. No sé si la idea originalmente entera fue de él pero así lo vi yo y asa se me dio a entender”, contó.

Quién es Villano Antillano, la representante LGBTIQ+ que estará en la BZRP Music Sessions #51

Villano Antillano resultó una incógnita para gran parte del público argentino, pero ya lleva un basto recorrido en el mundo de la música urbana. Se trata de una cantante puertorriqueña, que crece día a día con canciones que utiliza para defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y que estrenó este miércoles pasado la BZRP Music Sessions #51.

Su nombre real es Reinaldo Santiago Pacheco y nació en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Se define como una persona no-binaria queer y es de ello de lo que habla en sus canciones, representando vivencias y emociones de las personas LGBTIQ+ y dejando al descubierto a modo de crítica, una sociedad que no los protege.

“Yo nunca dije que me consideraba gay, para mi gay es como blanco norteamericano con acceso a unos recursos que en realidad en Puerto Rico, Latinoamérica y El Caribe no existe, así que maricón para mi viene con un sentido de comunidad, cuando yo uso la palabra maricón… pienso en lucha, en comunidad, en mis amigas, a mi no me cuida la policía, me cuidan mis amigas”, explicó en una entrevista, dando así un adelanto de su forma de pensar que se refleja en las canciones que compone.

Su single más escuchado es “Pájara”, una canción estrenada en diciembre de 2021, que toma las críticas que suelen recibir dentro de la comunidad LGBTIQ+ y las convierte en términos fuertes que hagan sentir orgulloso a quien las recibe.

“Soy una fucking loca” es una de las frases que se repite a lo largo del estribillo y que desplaza el termino “loca” como algo negativo, para volverlo un símbolo de empoderamiento que llena de orgullo.

Otro de sus éxitos fue la canción “Muñeca”, un término utilizado en Puerto Rico para referirse a las queer que ejercen prostitución. De esta forma, Villano Antillano, vuelve a reivindicar términos peyorativos y convierte la palabra “muñeca” en una forma de llamar a las mujeres salvajes, que llevan su femineidad al máximo.