Trueno se presentó este martes en el teatro Gran Rex ante miles de fanáticos que corearon su nombre y que disfrutaron de un show que tuvo rap, freestyle y hasta candombe. Nicki Nicole estuvo en el cierre, mientras que Pedro Peligro fue otro de los que acompañó al rapero.

El teatro con capacidad reducida por la pandemia de coronavirus no se notó. Es que los fanáticos no solo acompañaron cantando las canciones sino también agitando y saltando al ritmo de Trueno, quien comenzó el show con el tema “Cucumelo” y “Feel me??”.

Luego, se sumó su papá Pedro Peligro para cantar junto a su hijo y más tarde sorprendió con la entrada de una comparsa para el tema “Azul y oro”.

Los mayores éxitos tuvieron lugar sobre el final del show: “Panamá”, “Solo por vos” y la BZRP Freestyle Sessions #6. Pero lo más destacado fue cuando Trueno empezó a cantar “Mamichula”, momento en el que apareció Nicki Nicole, con quien cerró el tema dándose un beso.

Cuando parecía que el show terminaba -de hecho se cerraron los telones del escenario-, Trueno volvió a salir para cerrar con “Ñeri” y cantar colgado y en cuero junto al público.