Tras las teorías contra Emilia Mernes, María Becerra le respondió a un hater

María Becerra es una cantante argentina de 24 años, que tan solo tiene 5 años de carrera en la industria musical, pero ya es una artista sumamente reconocida en el género urbano en muchas partes del mundo. Su colega, Emilia Mernes, creció a la par de ella y actualmente, se encuentra en el pico de su carrera.

Este fin de semana, María Becerra se encuentra en el pico más alto de su carrera, ya que el viernes 22 y sábado 23 de marzo son sus fechas en el Estadio River Plate, los recitales más multitudinarios para un artista argentino, y en el que muy pocos tienen el lujo de cantar.

María Becerra y sus dos shows en River.

Mientras tanto, en las redes sociales, comenzó a circular una teoría en la que María Becerra y Emilia Mernes no tienen una buena relación, debido a que María posteó el emprendimiento de su primo con merch no oficial de su marca, y a Emilia la cancelaron hace pocos días por no permitir a emprendimientos vender merch no oficial.

En las redes sociales, comenzaron teorías de que Emilia Mernes y María Becerra no se llevan bien Foto: Getty Images

Frente a las críticas, María quiso escribir en Twitter y mostró el chat con el grupo familiar de WhatsApp “River familia”, en el que ella arregló tiempo atrás publicitar a su primo, no que lo hizo para perjudicar a Emilia o hacerla quedar mal. Becerra escribió: “Para todos los traumados que piensan que estoy haciendo giladas para perjudicar a la gente. Yo ya había hablado de esto con mi primo”.

“Me mando eso el sábado y le respondí al día siguiente. Cuando tuvo listo sus cosas las compartí como hago con muchísimos emprendimientos y punto. No me jodan loco. No ando pendiente de la vida de la gente y menos que menos me pongo a hacer giladas para perjudicar a nadie”, recalcó María.

María Becerra le respondió a los haters de Twitter Foto: Captura de Twitter

María en el audio le dijo a su primo: “Primo, ni bien tengas todos hechos, sácales una buena foto, hace un Instagram para publicarlos y te los comparto en historias. Así la gente te los compra”.

Qué dijo supuestamente Ailin, la hermana de María Becerra

En el mismo día se viralizó un comentario que sería de Ailin, la hermana de María Becerra, y en el que comentó en un posteo de María: “Qué orgullosa estoy. Eso demuestra que sos más que un producto para la industria. Tenés voz y la usas para que te escuchen, diciendo lo que pensás. Todo lo contrario de ser una tibia como otra gente”.