Tiago PZK habló del día que se cruzó con su ídolo Daddy Yankee en Puerto Rico y contó que espera poder conocerlo en diciembre cuando vuelva a ese país.

“Hace poco fui a Puerto Rico a grabar con alguien de allá, voy al estudio, entro y me entero que es El Cartel Records. Paso y a la izquierda en un estudio estaba Daddy Yankee, me hice el dolobu, fui al baño para verlo y dije ‘guau’. Ahora veo a mis ídolos de cerca, no lo podía creer”, dijo Tiago PZK en una entrevista con Julio Leiva en Caja Negra.

Asimismo, el artista argentino contó que luego conoció al productor que estaba con el puertorriqueño y le confesó: “Tiene 45 años e hizo 50 temas en la cuarentena”. A su vez, también le prometió que le presentaría a Daddy Yankke en su próxima visita a Puerto Rico, que será en diciembre.

Sobre sus influencias musicales, recordó que su tía le mostraba 50 Cent y el ya mencionado Daddy y que se enganchó “inconscientemente” con ese mundo “increíble”.

Cabe destacar que este jueves se estrenó en los cines la película “Cato”, que protagoniza Tiago PZK y que trata de la historia de un joven que quiere cumplir sus sueños en la música pese a las adversidades que se le presentan en la vida diaria y en el hogar.