En medio de su gira “Portales Tour”, Tiago PZK salió a hablar sobre la polémica que lo involucra a él, Belén Negri ‘La Chilena’ y Coscu. El cantante dejó un fuerte mensaje en Instagram tras los dichos del streamer en redes sociales sobre su relación con su ex pareja.

“Quiero que sepan que estoy muy feliz y en mi mejor momento” aseguró Tiago PZK luego de agradecer el apoyo de sus fans. “Ni a palo le doy lugar a gente que habla sin conocerme” apuntó ante las críticas recibidas por los rumores de romance con Belén Negri ‘La Chilena’.

Tiago PZK hizo un fuerte descargo tras los dichos de Coscu: “Hipócritas hay una banda” Foto: Instagram

Luego se refirió a los amigos que tiene y dejó en claro: “Yo sé bien quienes son porque hipócritas hay una banda”. Vale recordar que Coscu compartió un fuerte mensaje y apuntó indirectamente al cantante. “Pase lo que pase nunca pierdan los códigos y la humildad” escribió el streamer.

“Todo lo que tengo lo tengo por mis pelotas, nadie me regaló nada” sostuvo el cantante de Monte Grande. Rápidamente, el público lo tomó como una respuesta a los dichos de Martín Pérez Disalvo, quien expresó: “Llega lejos el que se mantiene con los pies en la tierra” sin dar demasiados detalles sobre a qué se refería.

Por último, el autor de “Sola” agregó que “cuando crecés todos se acercan y son ‘amigos’ de mentira, los reales están en las malas” en referencia a su visión de la amistad y la fama. Luego de ser acusado de que gracias al apoyo del streamer se hizo conocido.

Coscu habló en stream sobre la polémica con Tiago PZK y Belén Negri ‘La Chilena’

A través de un streaming, Coscu se refirió al supuesto romance entre su ex novia y su amigo. “A mí la verdad el p*terío no me gusta, si bien yo puedo tener reacciones como cualquier persona porque soy un humano, y porque me corre sangre por las venas, soy una persona lo suficientemente grande y madura como para mantenerme al margen” expresó frente a cámara.

“Creo que la gente está exagerando mucho, en el que están armando como si fuera una guerra y a mí me da igual” agregó. Luego bromeó con el apodo Coscu PDF, en relación al nombre de Tiago PZK.