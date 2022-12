Tiago PZK anunció un show en Monte Grande con entrada económica y a beneficio: todos los detalles

El 2022 ha sido un exitoso año para Tiago PZK. El cantante lanzó su primer álbum y lo presentó tanto en Argentina como en varios países con su gira “Portales Tour”. Sin embargo, a pesar de la fama y el enorme éxito, el rapero de Monte Grande no se olvida de sus orígenes. A través de Instagram, anunció un show con entrada accesible para sus vecinos de Zona Sur de la Provincia de Buenos Aires.

“Una vez terminada la gira de Portales me puse a pensar un montón en la gente que se quedó afuera, que no puede pagar una entrada para un show” reflexionó Tiago PZK en sus stories de Instagram. “En la gente que me vio crecer y que todavía no pudo ver un show mío”, agregó reflexivo.

La Bizarrap Session #48 se convirtió en el último tema que dio fin al último show de la primera etapa del “Portales Tour” en Argentina. / Gentileza

A continuación anunció un show exclusivo para la gente de Zona Sur del conurbano bonaerense: “Con mi equipo decidimos hacer un show en Monte Grande, a donación, con una entrada de $500, que solo se venda en un punto de venta.”

Acerca de esta decisión, el artista aseguró que la venta de entradas va a ser limitada y exclusiva para los vecinos de la zona. “Va ser un show con invitados” agregó y también confirmó que el lugar ya está elegido y que pronto publicará el flyer con toda la información.

Tiago PZK en uno de sus más recientes shows Foto: Instagram Tiago PZK

Tiago PZK: de Monte Grande al mundo

El cantante argentino irrumpió en la escena urbana en el 2020 con su single “Sola”, que cautivó a la audiencia por su sentimental mensaje y la fuerte historia de violencia de género que sufrió su mamá. Desde entonces no paró de cosechar éxitos, tanto solistas como grandes colaboraciones.

Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro 2022, Tiago PZK no pudo disimular su emoción por el reconocimiento al ser nominado a Artista Revelación Masculino. “Argentina tiene una cantera muy grande” expresó sobre el futuro de los artistas de este país. “Hay muchos chicos que su salida es la música” agregó y aseguró que “hoy es posible”.

Enez 4R viajó en la gira de Tiago y presentó "Simetría", su EP (Foto: En Movistar Arena, Buenos Aires - @mauromiy) Foto: mauromiy

Sobre ser un referente para los artistas que puedan surgir, Gotti admitió: “Es un placer para mí ser un ejemplo de que se puede llegar para muchos chicos.” También sostuvo: “Creo que ese es uno de los factores, la motivación.”