Con apenas 18 años, Sol Cwirkaluk compartió en sus redes sociales un video íntimo, sin producción ni puesta en escena, donde interpreta “La Perla”, uno de los temas más recientes de Rosalía. La elección no pasó desapercibida: se trata de una canción exigente desde lo vocal y lo emocional, y la joven la abordó con una seguridad que llamó la atención desde el primer segundo.

El clip, grabado en un ambiente cotidiano, logró más de 254 mil likes en pocas horas y una catarata de comentarios. La potencia de su voz, el manejo de los matices y la sensibilidad interpretativa hicieron que muchos usuarios se pregunten si están frente a una nueva figura en formación dentro de la música argentina.

La hija de Karina La Princesita y El Polaco impresiona con su talento.

Sol no buscó impacto con artificios. Cantó de frente, con naturalidad y convicción, y eso fue justamente lo que más celebraron quienes vieron el video.

Sol Cwirkaluk, el legado musical y una identidad propia

Ser hija de dos referentes de la música popular argentina no es un dato menor. Karina La Princesita y El Polaco construyeron carreras sólidas, atravesadas por escenarios, giras y un vínculo muy fuerte con el público. Sol creció en ese entorno, pero cada vez deja más claro que su camino busca identidad propia.

En redes, los comentarios marcaron ese cruce entre herencia y singularidad. “Digna hija de sus padres, tiene mucho talento”, escribió un usuario. Otro sumó: “¿Tiene el tono de voz muy parecido a Kari o estoy loca?”. También aparecieron comparaciones más amplias: “Ella y Ángela Torres, las mejores voces jóvenes de Argentina”.

No es la primera vez que Sol se anima a mostrarse arriba de un escenario. En su fiesta de egresados, interpretó a Donna en una versión escolar de Mamma Mia y recibió el orgullo público de sus padres. Karina celebró el momento con un posteo cargado de emoción, mientras que El Polaco escribió sin vueltas: “Te amo hija hermosa”.

El video de Sol cantando se viralizó en TikTok.

Hasta ahora, Sol eligió compartir su talento de manera orgánica, a través de redes y experiencias puntuales. No anunció proyectos formales ni lanzó música propia, pero cada aparición suma expectativa.