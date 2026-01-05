El triste momento de Rosalía tras sus vacaciones en Brasil que preocupó a sus fans: “No me...”

Rosalía despidió el 2025 lejos de los escenarios y cerca del mar. Brasil fue el destino elegido para recibir el Año Nuevo y, durante varios días, la cantante se dejó ver relajada, bailando, caminando por la playa y compartiendo momentos íntimos con amigos y figuras del mundo fashion. Sin embargo, lo que parecía un cierre feliz tomó otro tono cuando llegó el momento de irse.

En las últimas horas, la artista publicó una serie de historias y posteos en Instagram que preocuparon a sus seguidores. Entre fotos de valijas, despedidas y paisajes cariocas, una imagen llamó especialmente la atención: Rosalía llorando. Junto a esa postal escribió, sin vueltas: “No me quería ir”.

La angustia de Rosalía.

El mensaje fue suficiente para que los fans reaccionaran en masa. Muchos interpretaron el llanto como una señal de agotamiento emocional después de un año intenso, mientras otros lo vincularon al fuerte lazo que generó con Brasil durante estas vacaciones.

Rosalía voló en helicóptero.

Durante su estadía, la intérprete de La Perla se mostró recorriendo distintos puntos icónicos de Río de Janeiro. Desde las playas hasta espacios culturales como Piedra de Sal y la favela Rocinha, Rosalía se integró a la vida local y participó de la tradicional fiesta de Fin de Año que se vive en la ciudad, con Copacabana como epicentro.

Rosalía, Loli Bahia y los rumores que no paran de crecer

Uno de los focos que más miradas atrajo fue su cercanía con Loli Bahia. La modelo internacional, vinculada a marcas como Gucci, Chanel y Versace, apareció junto a Rosalía en varias salidas, caminatas y celebraciones nocturnas. Incluso se las vio juntas en distintos puntos de Río, lo que despertó rumores de un posible romance.

L cantante mostró fotos de su viaje.

Aunque ninguna de las dos habló del tema, las imágenes alimentaron especulaciones. Para muchos fans, la tristeza de la despedida también podría tener que ver con dejar atrás vínculos especiales que se formaron durante el viaje.

La comida que probó la cantante.

Rosalía, lejos de esquivar lo emocional, decidió profundizarlo. En otro posteo escribió un mensaje que dejó en claro lo importante que fue este tramo de su vida:“Río, gracias por todo. No consigo imaginar una forma o un lugar mejor para empezar este año”. Y siguió: “Donde bailé, reí, lloré, frené y aceleré, me perdí y me encontré”.

Las palabras de la artista española.

Ahora, la artista pone punto final a las vacaciones para enfocarse de lleno en su próximo desafío. El LUX TOUR 2026 ya está en marcha y promete llevarla por España, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Argentina está en la lista, con shows confirmados en el Movistar Arena los días 6 y 7 de agosto.