El mal momento de Rosalía: tuvo que salir corriendo de una entrevista y preocupó a todos

Rosalía está de paso intenso por la región. Después de presentar LUX, su nuevo disco, la catalana salió a bancar la promoción con entrevistas y apariciones en varios países de Latinoamérica. Argentina fue una de sus paradas fuertes, con rueda de prensa, streaming y visitas TV. Brasil también entró en la agenda, y ahí fue donde se dio el episodio que ahora recorre las redes.

En las últimas horas se filtró un fragmento en el que la artista está hablando tranquila para una entrevista cuando, de golpe, algo interrumpe todo. Una cucaracha voladora aparece cerca del set, Rosalía se levanta de golpe y sale corriendo visiblemente angustiada. El recorte no muestra más que ese segundo de caos, pero alcanza para que el momento explote en las redes.

En el audio del clip se escucha a Rosalía pidiendo ayuda, entre nervios y disculpas, con una mezcla de portugués y español. La frase, textual, es la que más compartieron los fans: “Lo siento. Me dan mucho miedo los bichos. Lo siento”. La reacción fue tan espontánea que mucha gente se preocupó por verla así de alterada en una situación tan mínima.

El presente profesional de Rosalía

Rosalía es una de las artistas más influyentes del pop global de la última década. Con discos como El Mal Querer y Motomami, construyó un perfil que mezcla experimentación, concepto visual y una presencia escénica hiper cuidada. LUX marca el cierre de esa era más urbana y abre una etapa con sonido más sinfónico y clásico, sin abandonar su raíz flamenca. Esa transición explica por qué cada aparición pública suma una capa más al relato de esta nueva versión de la artista.

La foto para anunciar el tour.

El “incidente barata” se leyó desde varios lados. Algunos lo tomaron con humor y empatía, tipo “somos todos cuando aparece un bicho volador”. Otros se agarraron de la escena para remarcar el nivel de exposición que vive: no hay margen para el error humano cuando todo se graba y se recorta.

Todas las ciudades que visitará con su tour Lux.

Lejos de afectar su presente, el episodio aparece como una anécdota más dentro de una semana movida. Rosalía está en su mejor momento comercial, con LUX recién salido y el Lux Tour 2026 ya en marcha. En Argentina va a tocar el 1 y 2 de agosto en el Movistar Arena, y las entradas se pusieron en venta esta semana entre polémica por los precios y expectativa total.