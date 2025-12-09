Rosalía en Argentina 2026: fechas confirmadas en Buenos Aires, precios de entradas y dónde comprarlas

Rosalía pasó por Buenos Aires hace apenas unos días para presentar LUX, su nuevo disco, y su presencia no pasó desapercibida. Recorrió radios, visitó programas como Nadie Dice Nada (LUZU TV) y Otro Día Perdido (eltrece), y se mostró muy cercana al público local. En ese momento todavía no había anunciado shows, pero ahora la noticia llegó: la Motomami vuelve a Argentina en 2026.

La foto para anunciar el tour.

Las fechas en las que se presentará Rosalía en Argentina

La artista confirmó que se presentará el 1 y 2 de agosto de 2026 en el Movistar Arena, como parte de su nueva gira internacional. Las entradas se venderán únicamente a través de la web oficial del estadio.

Para quienes quieran asegurarse un lugar, la preventa exclusiva para clientes Santander arranca el 10 de diciembre a las 10 de la mañana, mientras que la venta general se habilita el 11 de diciembre, también a las 10.

Información sobre los shows de Rosalía.

Durante la promo de LUX en el país, Rosalía habló de lo importante que es Argentina en su carrera y lo bien que la tratan cada vez que viene. Esa cercanía ayudó a que el anuncio de su regreso se volviera tendencia en redes apenas se confirmó.

Precios de entradas para Rosalía en el Movistar Arena

Las entradas para Rosalía en Argentina varían de precio según la ubicación de los sectores. Según trascendió los valores giran alrededor de:

Campo delantero $290.000 pesos argentinos

Campo trasero $160.000 pesos argentinos

Platea baja $230.000 pesos argentinos

Platea baja $205.000 pesos argentinos

Platea alta $115.000 pesos argentinos

Platea alta $95.000 pesos argentinos

A estos precios se les debe sumar el cargo por servicio.

Cómo sigue la gira mundial de Rosalía

Además de Buenos Aires, la artista recorrerá gran parte de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. La gira pasará por ciudades como París, Madrid, Lisboa, Ámsterdam, Berlín, Londres, Miami, Nueva York, Chicago, Bogotá, Santiago de Chile, Río de Janeiro y Ciudad de México, entre muchas otras.

Todas las ciudades que visitará con su tour Lux.

El tour arranca en marzo de 2026 en Lyon y se extenderá hasta septiembre, cerrando en San Juan, Puerto Rico. En Sudamérica, además de sus dos fechas porteñas, cantará en Santiago de Chile, Bogotá y Río de Janeiro.