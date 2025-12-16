Rosalía estrenó el videoclip de su canción “La Perla” y le llovieron las críticas: “El peor de su carrera”

Rosalía volvió a quedar en el centro de la conversación global, pero esta vez no solo por su música. La artista catalana estrenó el videoclip oficial de “La Perla”, una de las canciones más escuchadas de su nuevo disco LUX, y la reacción del público fue inmediata. En pocas horas, el video acumuló más de 1.2 millones de reproducciones en YouTube, aunque los comentarios negativos no tardaron en aparecer.

La canción, que ya supera los 100 millones de reproducciones en Spotify, es uno de los puntos fuertes del álbum. Sin embargo, el clip sorprendió por su minimalismo extremo: Rosalía aparece prácticamente sola, sin una narrativa clara y con una estética que muchos describieron como un simple “visualizer”. Para un sector del fandom, la expectativa era otra, sobre todo teniendo en cuenta el historial visual potente de la cantante.

En redes sociales, las opiniones se multiplicaron. “Bonito visualizer, ahora el videoclip porfa”, escribió un usuario. Otro fue más directo: “EL VIDEO TIENE EL PODIO DE LA GRAN DESILUSIÓN”. Incluso hubo comparaciones incómodas con la performance de Rosalía en The Tonight Show con Jimmy Fallon, que varios señalaron como más impactante que el video oficial.

Rosalía, Yahritza y las lecturas detrás de “La Perla”

“La Perla” cuenta con la participación de Yahritza y Su Esencia, aunque el grupo no aparece en el videoclip. Esa ausencia también generó ruido. “Jamás voy a estar de acuerdo cuando una canción la cantan dos personas y no está el otro artista en el video”, reclamó un comentario que acumuló miles de likes.

El video se estrenó este lunes 15 de diciembre.

La críticas llovieron en las redes sociales.

Además, muchos fans interpretaron la letra como una indirecta directa a C. Tangana, ex pareja de Rosalía. Frases como “tienes el podio de la gran desilusión” o “terrorista emocional” alimentaron la teoría de que el tema funciona como una catarsis emocional. En ese contexto, algunos defendieron la simpleza del clip. “Quería que nos sintiéramos decepcionados del video, así como ella se sintió decepcionada de Rauw. Es mi única explicación”, escribió un usuario.

Comentarios sobre el video.

Otros bancaron la decisión artística. “Están tan acostumbrados a lo extravagante que la sencillez les deja a desear, pero para mí es perfecto”, opinó una usuaria, en uno de los pocos comentarios positivos destacados.