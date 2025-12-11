Rosalía agotó sus 2 fechas en Argentina y anunció nuevos shows: cuándo salen a la venta las entradas

Rosalía está viviendo un auténtico efecto dominó en Buenos Aires. Este jueves 11 de diciembre, a las 10 de la mañana, se habilitó la venta para sus primeros shows en el Movistar Arena con el tour LUX, el álbum que marca una nueva etapa artística llena de experimentación, densidad emocional y puesta visual ambiciosa.

Lo que pasó después fue un déjà vu para cualquier fan local: en cuestión de minutos, 1 y 2 de agosto se declararon sold out. La organización respondió rápido y abrió una tercera función para el 4 de agosto, que también se evaporó. Ante la fiebre rosaliática, llegó la confirmación final: nueva fecha el 6 de agosto, otra vez en el Movistar Arena.

La foto para anunciar el tour.

La propia producción lo celebró en redes: “Rosalía agota dos Movistar Arena en minutos y confirma nueva fecha en Buenos Aires”. Y remarcaron que las entradas ya están disponibles en movistararena.com.ar, con financiación de 6 cuotas sin interés para clientes Santander.

Fechas confirmadas y qué esperar del show LUX

La artista catalana regresa al país en un momento de esplendor creativo, con un disco que apuesta por texturas electrónicas, melodías íntimas y una narrativa conceptual totalmente distinta a Motomami. En este tour, Rosalía combina momentos teatrales, escenografía de inmersión y coreografías que buscan romper con lo convencional.

Las fechas en Buenos Aires quedaron así:

1 de agosto – SOLD OUT

2 de agosto – SOLD OUT

4 de agosto – SOLD OUT

6 de agosto – NUEVA FECHA

DF Entertainment anunció las nuevas fechas en las redes sociales.

El Movistar Arena ya se convirtió en uno de los recintos favoritos de los artistas. Entre el lanzamiento de LUX y el anuncio de las fechas, los fans de Rosalía venían especulando con un posible upgrade de venue; sin embargo, el formato del show exige un estadio cerrado y altamente técnico, por lo que el Arena resulta ideal.

Las fechas anunciadas por Rosalía.

Precios de entradas: cuánto sale ver a Rosalía en Argentina

Los valores varían según la ubicación y no incluyen el cargo por servicio:

Campo delantero: $290.000

Campo trasero: $160.000

Platea baja: $230.000

Platea baja (otros sectores): $205.000

Platea alta: $115.000

Platea alta (otros sectores): $95.000

Con cuatro funciones anunciadas y tres agotadas en tiempo récord, Rosalía confirma lo que ya era evidente: Argentina la espera con devoción. Y si sigue así, no sería raro que termine sumando otra fecha más.