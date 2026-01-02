Desde la playa, Rosalía recibió el Año Nuevo en Brasil: el video tomada de la mano con una modelo que dejó a todos en shock

Rosalía arrancó el 2026 lejos del frío europeo y eligió Brasil para celebrar Año Nuevo. En los últimos días, la artista se dejó ver disfrutando del verano carioca, entre fiestas, playa y encuentros con figuras del mundo de la moda. Pero una escena puntual fue la que terminó por captar toda la atención y disparar especulaciones.

En un video que comenzó a circular con fuerza en redes sociales, se la ve caminando por la playa de Ipanema, de noche, tomada de la mano de la modelo francesa Loli Bahia. La imagen, breve pero contundente, no tardó en viralizarse. El gesto, relajado y natural, abrió todo tipo de lecturas entre fans y usuarios que siguen de cerca cada movimiento de la artista.

La modelo y la cantante sorprendieron a todos.

La grabación muestra a Rosalía corriendo al mar, rodeada de gente, mientras sostiene la mano de Bahia sin intentar ocultarse. No hay poses forzadas ni cámaras profesionales: el clima es espontáneo y festivo. Justamente esa naturalidad fue lo que más ruido generó.

Las redes reaccionaron en segundos. Algunos celebraron la escena como un gesto de libertad y disfrute, otros hablaron de un posible romance y también hubo quienes pidieron no sacar conclusiones apresuradas. Como suele pasar con Rosalía, cada aparición pública se transforma en tema de conversación global.

Quién es Loli Bahia y por qué aparece junto a Rosalía

Loli Bahia no es una figura desconocida. La modelo francesa trabaja con algunas de las casas de moda más importantes del mundo y tiene una carrera sólida en la industria. Desfiló y protagonizó campañas para Gucci, Chanel, Versace y apareció en editoriales de Vogue y otras revistas internacionales.

Lola Bahia.

En los últimos meses, Bahia comenzó a aparecer de manera recurrente en el círculo de Rosalía. Se las vio juntas en eventos, fiestas privadas y ahora también compartiendo celebraciones en Brasil. Según pudo verse en redes, ambas pasaron Año Nuevo rodeadas de amigos y en un clima distendido.

Lola Bahia, la modelo con la que fue vista Rosalía.

Rosalía, por su parte, atraviesa un gran momento profesional. Viene de estrenar su disco Lux, recibió elogios de la crítica y ya anunció una gira mundial para 2026. Argentina figura entre las paradas confirmadas: se presentará en el Movistar Arena el 6 y 7 de agosto.