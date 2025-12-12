La tremenda confesión de Demi Lovato tras escuchar Lux, el nuevo álbum de Rosalía: “Me dan ganas de dejar la música”

Demi Lovato volvió a encender el fandom latino. En una entrevista reciente, la artista confesó que escuchó “LUX”, el nuevo disco de Rosalía, y se quedó tan impactada que hasta pensó en colgar el micrófono. “Este álbum es tan bueno que me dan ganas de dejar la música”, lanzó sin filtro, dejando claro el nivel de obsesión que maneja con el proyecto de la española.

Lejos de sonar hater, Demi explicó que lo que siente es admiración pura. “Es tan bueno. Ella es tan brillante. Rosalía es tan brillante. Es una genio y este álbum es fenomenal”, remarcó, marcando a la catalana como una de las artistas que más la inspiran en este momento. Los fans de ambas explotaron en redes pidiendo colaboración urgente.

Demi Lovato en la entrevista.

La influencia de Rosalía y el efecto “LUX” en Demi Lovato

Durante la charla, el entrevistador le preguntó si alguna vez se ponía celosa de una canción ajena. Demi se sinceró: no lo vive como celos, pero sí como una “envidia” que la empuja a superarse. “Yo no diría que son celos, pero diría que definitivamente es como, no sé, tal vez un poco de envidia. O incluso te empuja. Dices: ‘Okay, me empuja’”, reconoció.

Ahí volvió a mencionar el disco de Rosalía y contó que la hizo replantearse sus próximos pasos en estudio. “Como cuando escuché este álbum, pensé: ‘Tal vez debería, tal vez es así de profundo. Tal vez mi próximo álbum tiene que ser así de profundo’. Así que escuchar este álbum me hace querer exigirme más”, aseguró, dejando claro que “LUX” se convirtió en una vara alta para su propio material.

La portada de LUX, el nuevo álbum de Rosalía.

Para Rosalía, que hoy está en plena promo mundial de “LUX” y acaba de anunciar nuevas fechas de tour 2026, estas palabras llegan como el mejor elogio posible: el de una colega con más de 15 años de carrera, tours globales y varios hits en el ranking. No cualquiera consigue que una popstar de ese tamaño diga que un disco le da ganas de “dejar la música”.