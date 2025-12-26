El polémico video de la hija de 12 años de El Polaco manejando un auto

La segunda hija de El Polaco, Alma, fruto de su relación con la bailarina Valeria Aquino, fue protagonista de una polémica en las últimas horas, luego de que su mamá la grabara manejando un auto en una ruta de tierra y subiera el video en las redes.

Aquino fue quien grabó a la niña en el volante y, junto a las imágenes, compartió una frase que le sumó pimienta al escándalo, como si hubiera hecho falta: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”.

El polémico video de la hija de El Polaco manejando en una ruta

En el video se observa a Alma conduciendo un auto en una ruta que, a priori, se ve vacía en un área rural. A la niña se la nota concentrada, sin quitar la vista del camino, pero la acción hizo estallar los comentarios de opiniones diversas y feroces críticas.

Como es de suponerse, en su mayoría la gente se mostró indignada por la exposición a una situación de riesgo de una menor de edad, al mismo tiempo que había quienes cuestionaban el por qué de compartir públicamente ese tipo de material.

A la vez hubo quienes no vieron gravedad en el hecho por tratarse de un entorno cuidado y sin peligros a la vista. No obstante, también muchos consideraron que difundir este tipo de situaciones tiende a normalizar las prácticas que no corresponden, por edad, menores de cierta edad; al mismo tiempo que podría generar cierta influencia en niños y niñas de su edad.

La frase polémica que eligió Aquino para acompañar el video también encendió el debate, señalando lo dicho como una “justificación” al accionar.

Qué dijo El Polaco sobre lo ocurrido

El artista, que además de ser papá de Alma tiene a Sol y a Abril, fue abordado por los medios este viernes y consultado por lo ocurrido. “No vi nada, está con su madre”, dijo a Puro Show.

Cuando le comentaron lo ocurrido, insistió: “No vi nada, me estoy enterando de esto ahora. Pasó Navidad con su mamá”. De esta manera, el artista evitó hacer público un intercambio que, probablemente, sea más prudente tener en privado con la mamá de su hija.