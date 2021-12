Se cumple el vigésimo aniversario del primer álbum en inglés de Shakira “Laundry Service“ y Legacy Recordings, la división de catálogo de Sony Music Entertainment, lo celebró con un nuevo lanzamiento.

Se trata de una edición digital ampliada con cuatro bonus tracks nuevos en DSP que está disponible desde el viernes 12 de noviembre.

Shakira y el 20º aniversario de “Laundry Service”, su primer álbum en inglés.

En la edición digital del 20 aniversario recientemente ampliada de Shakira Laundry Service (Washed and Dried) se estrenó el remix inédito de “Whenever, Wherever” de la electrizante actuación de medio tiempo de Shakira en el Super Bowl LIV (2 de febrero de 2020).

Además del inédito “Whenever, Wherever (Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show Remix),” Laundry Service (Washed and Dried) ofrece tres bonus tracks más recientemente disponibles en DSPs: “Whenever, Wherever” (Sahara remix), “Underneath Your Clothes” (versión acústica) y “Objection (Tango)”.

Edición Ampliada 20 Aniversario de “Servicio de lavandería”

1. “Objeción (Tango)”

2. “Debajo de tu ropa”

3. “Cuando sea, donde sea”

4. “Reglas”

5. “El Uno”

6. “Listos para los buenos tiempos”

7. “Tonto”

8. “Te Dejo Madrid”

9. “Poema a un caballo”

10. “Que Me Quedes Tú”

11. “Ojos ComoTuyos”

12. “Suerte “

13. “Te Aviso, Te Anuncio (Tango)”

Bonus Tracks

14. Whenever, Wherever (Sahara remix)

15. Debajo de tu ropa (versión acústica)

16. Objection (Tango) (Versión Afro-punk)

17. Whenever, Wherever (Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show Remix)