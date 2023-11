Shakira admitió el fraude fiscal y deberá pagar una cifra millonaria

Shakira es una de las cantantes más queridas en todo el mundo, y en el último tiempo todo lo que hace la estrella de la música genera grandes repercusiones entre sus fanáticos, como es su música y sus presentaciones.

Luego de su paso por los Latin Grammy 2023, en el que se llevó premios junto al productor argentino Bizarrap por su canción “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″. La artista colombiana debió presentarse ante la Justicia española para hacer frente al juicio por fraude fiscal que tiene en su contra.

Los abogados de la artista y la fiscalía llegaron a un acuerdo para evitar que la colombiana vaya a la cárcel por evasión de impuestos de 14, 5 millones de euros entre 2012 y 2014. Sin embargo, este lunes se presentó en el Palacio de la Justicia de Barcelona para aceptar su responsabilidad en los hechos.

Shakira llegó a un acuerdo con la Justicia y deberá pagar una multa millonaria

Shakira llegó a un acuerdo con la Justicia y deberá pagar una multa millonaria

Shakira llegó a un acuerdo y al aceptar los cargos, la justicia la condenó a una pena de tres años de prisión y una sanción económica de unos siete millones de euros. A eso se le suma 432 mil euros que es el equivalente a los años que debería pasar en prisión.

Luego del acuerdo, la artista realizó un comunicado a través de la firma “Llorente & Cuenca”: “Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”.

Y luego agregó: “He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida. Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles, como Xabi Alonso, Sito Pons y tantos otros, que han luchado hasta el final invirtiendo años de sus vidas en esto, pero para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?”.