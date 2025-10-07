¿Se casan? La inesperada reacción de Luck Ra al ver a La Joaqui en su show en vivo

Luck Ra cerró el fin de semana con dos shows históricos en el estadio de Vélez, donde reunió a más de 80 mil personas en dos noches seguidas. Pero más allá de los hits y la euforia del público, hubo un instante que se robó toda la atención: su reacción al ver a La Joaqui entre la multitud.

El cantante, visiblemente emocionado, detuvo su performance cuando notó que su novia estaba en la tribuna. En un video que rápidamente se viralizó, se lo escucha decir frente al micrófono: “Eh, ¿qué es mi mujer? ¡Oh, pero qué bombón!”, mientras el público explotaba en gritos. El momento terminó con una sonrisa cómplice y un saludo del artista hacia la cantante, que lo alentaba desde la platea.

La historia de amor de La Joaqui y Luck Ra que sigue creciendo

La Joaqui no tardó en responder públicamente. A través de Instagram, compartió una imagen del estadio repleto y le dedicó un mensaje directo a su pareja: “Mi novio cuartetero, te amo tan profundamente y te merecés tanto cada cosa que te sucede. Cada vez que pasa algo bueno en tu vida siento que me estuviera pasando a mí. Sos mucho más de lo que siempre soñé, estoy muy orgullosa de vos".

El mensaje de apoyo de La Joaqui a Luck Ra.

El posteo acumuló más de 290 mil “me gusta” en pocas horas y recibió comentarios de figuras como Ian Lucas y Leandro Leunis, quienes celebraron el éxito de ambos y su relación. “Qué lindo cuando a la gente buena le va espectacular”, escribió el conductor.

Luck Ra y La Joaqui en La Voz Argentina 2025

La pareja, que lleva más de un año de relación, se consolidó como una de las más queridas del mundo de la música urbana. Desde colaboraciones musicales hasta apariciones públicas, los dos artistas lograron mantener su vínculo lejos de escándalos y con muestras constantes de apoyo mutuo.

Luck Ra la rompió en el Estadio Vélez.

El romántico gesto de Luck Ra desató nuevas especulaciones entre sus fanáticos. En redes sociales, muchos interpretaron el “mi mujer” como un guiño a un posible casamiento.