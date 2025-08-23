Rusherking recordó el incómodo momento que vivió con su grupo de amigos por culpa de la China Suárez

Durante una transmisión en vivo, Rusherking fue protagonista de un momento tan inesperado como incómodo. A dos años de su separación de la China Suárez, el músico participó del stream de Goncho, donde el conductor recordó una pregunta que todavía sigue generando repercusión.

Todo comenzó cuando Goncho relató una charla que tuvieron en un asado con “El Duende”, un conocido en común. Según contó, el hombre le preguntó directamente a Rusherking si la actriz “hacía cosas a cambio de plata”. Una frase explosiva que, al ser repetida frente a las cámaras, descolocó a todos los presentes.

La China y Rusherking estuvieron en 2022.

Rusherking no tardó en reírse, intentando quitarle dramatismo al comentario, aunque no pudo evitar que el clip se viralizara rápidamente en redes sociales.

La China Suárez y Rusherking.

Rusherking y la China: del romance a la polémica

La relación entre Rusherking y la China Suárez comenzó en 2022 y fue seguida de cerca por los medios y el público. Ambos compartieron viajes, posteos románticos y hasta proyectos laborales en conjunto. Sin embargo, el vínculo llegó a su fin en medio de rumores de desgaste y diferencias personales.

La actriz y el cantante salieron durante unos meses.

La relación estuvo siempre atravesada por escándalos.

El momento más picante del stream llegó cuando Goncho revivió la escena del asado:

- Goncho: “Una persona te pregunta por una ex pareja. Hoy, una chica que vive en Turquía, y te pregunta si esa persona dentro de la República Argentina…”

+ Rusher: “Lo estás contando muy suave, ¡y es buenísimo!”

- Goncho: “Sí. Te preguntaron si esa persona es la que, a cambio de dinero, hace algunas cosas, más grande que Argentina.”

+ Rusher: “Sí, me lo tiró así, sin tanto ‘biri biri’…”

El intercambio terminó entre risas, pero dejó en claro que el recuerdo todavía incomoda. Mientras tanto, en redes, los fans se dividieron entre quienes criticaron la pregunta y quienes celebraron la naturalidad con la que el cantante la enfrentó.