Minutos antes del lanzamiento oficial de “Now”, Tiago PZK y Rusherking hicieron un directo en Instagram donde le contaron a sus fans cómo fue la creación de su tercera colaboración. En la charla distendida, los autores de los hits “Además De Mí” y “Cerca De Ti” confesaron que fue Rusher quien insistió para que Tiago sea parte del tema.

“En realidad lo había hecho Thomi primero y después me dijo de sumarme” confesó Tiago PZK ante la audiencia. “Yo estoy en todas, no puedo faltar” agregó de manera divertida y Rusherking estuvo de acuerdo.

“Me metió una re presión me dijo ‘si no la rompés no hablo más con vos’” bromeó el cantante de Monte Grande. “Fuimos al estudio y la rompimos” dijo en tono más serio y sostuvo que “el video está increíble”.

Por su parte, Rusher declaró: “Como dice acá mi compañero, era una canción que había hecho yo y dije ‘lo tengo que meter a este chabón, es bueno en lo que hace’” también siguiendo el humor de su colega.

El cambio de look de Tiago PZK y Rusherking para el videoclip de “Now”

Tiago PZK y Rusherking cambiaron sus looks para grabar el videoclip de su nueva colaboración, “Now”.

El cantante de Monte Grande se tiñó el cabello de rubio y el artista de Santiago Del Estero compartió fotos donde puede verse con rulos.

En las imágenes que compartieron a través de las redes sociales, puede verse a Tiago con su cabello completamente decolorado y a Rusher, detrás de cámara, con ruleros para poder definir sus rizos.