¿Quién se copió? La inesperada coincidencia entre Rosalía y Emilia Mernes que sorprendió a todos

Rosalía y Emilia Mernes construyeron carreras musicales arrolladoras, con hits globales, giras multitudinarias y fandoms hiperactivos. Sin embargo, en las últimas horas dejaron a muchos con la ceja levantada al conocerse una coincidencia inesperada: ambas decidieron desembarcar en el negocio inmobiliario, cada una en su país, con estructuras empresariales propias y un fuerte protagonismo familiar.

La noticia generó ruido en redes. Algunos hablaron de estrategia, otros de “plan B” y no faltaron quienes se preguntaron si esto implica un corrimiento de la música. Lo cierto es que los movimientos existen, están documentados y muestran un patrón que no pasó desapercibido.

Rosalía y Emilia Mernes: dos artistas con el mismo giro empresarial

En el caso de Rosalía, la artista catalana registró en 2024 la empresa Tresmamis S.L., una inmobiliaria dedicada a la compra, venta, construcción y alquiler de propiedades. La sociedad está integrada por la cantante, su madre Pilar Tobella y su hermana, y se constituyó con un capital inicial de 3.000 euros. La gestión queda en manos de su familia, una lógica que la artista ya venía aplicando con Motomamis S.L., la firma que administra su carrera artística.

Emilia Mernes siguió un camino similar, pero en Argentina. A fines de 2025 creó Perra Exclusive S.A., una sociedad anónima orientada al real estate, con una inversión inicial de 30 millones de pesos. La empresa también funciona junto a su madre, Liliana Rueda, quien asumió la presidencia. Emilia posee el 95% de las acciones y figura como directora suplente, marcando distancia entre la gestión diaria y su rol como artista.

El detalle que más llamó la atención fue el nombre elegido. Perra Exclusive remite de forma directa al universo musical de Emilia y a su tema “Exclusive.mp3”, algo que refuerza la idea de continuidad simbólica entre su faceta artística y la empresarial.

Mientras tanto, Rosalía ya había demostrado interés por la arquitectura y el patrimonio, incluso en su vida personal. La compra de una casa modernista en Manresa y su entorno familiar con experiencia empresarial refuerzan la coherencia del movimiento.