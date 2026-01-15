El debut de Rosalía en Euphoria 3: de qué trata su personaje y la escena subida de tono que sacudió el tráiler

El universo de Euphoria está de regreso y trajo consigo una sorpresa que nadie vio venir. Tras una larga espera, se reveló el tráiler de la tercera temporada —que se estrenará el próximo 12 de abril— y la gran protagonista de la conversación en redes no fue otra que Rosalía. La artista española, que viene de romper ránkings con su disco “Lux”, se prepara para su debut oficial en la pantalla chica en una de las producciones más exitosas de los últimos años.

Según las primeras imágenes reveladas, la intérprete de “La Perla” no tendrá un papel convencional. Rosalía dará vida a una bailarina de pole dance en un cabaret y, según trascendió, protagonizará escenas de alto voltaje que ya causaron furor entre sus seguidores. Aunque todavía no se confirmó si se trata de un papel recurrente o un cameo especial, su presencia en el tráiler junto a figuras como Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney fue suficiente para enloquecer al fandom.

Salto al tiempo: ¿Qué pasará en la temporada 3?

Esta nueva entrega marcará el final de la serie y presentará un salto temporal importante. Los protagonistas ya no son adolescentes, sino que enfrentan los crudos desafíos de la adultez:

Rue (Zendaya): Deberá lidiar con graves problemas de dinero y enfrentamientos con gente muy peligrosa.

Maddy y Lexi: Las veremos explorando su nueva vida en el complejo mundo de Hollywood.

Cassie y Nate: Para sorpresa de muchos, la pareja tendrá una vida de casados. Sin embargo, el conflicto estallará por el deseo de ella de compartir contenido en plataformas para adultos, algo que Nate no aceptará fácilmente.

Un desafío personal para Rosalía

Para la cantante, participar en esta serie fue un sueño cumplido. “Euphoria ha sido mi serie favorita de los últimos años y no podría estar más feliz y agradecida por actuar junto a todos estos colegas que admiro tanto”, confesó en una entrevista reciente.

Sin embargo, Rosalía reconoció que el rodaje fue un gran reto actoral: “Debía hacer mis frases y a la vez improvisar mucho”, recordó. Un detalle que encantará a sus fans es que su personaje mantendrá sus raíces, ya que hablará tanto en castellano como en catalán durante sus intervenciones.

La temporada 3 de Euphoria se estrenará la noche del 12 de abril en simultáneo para Estados Unidos y América Latina a través de HBO.