¿Se formó una pareja? El mundo del pop y la moda está en llamas. Rosalía parece haber dejado atrás el pasado y los rumores de un nuevo amor suenan cada vez más fuerte. La protagonista de esta historia es Loli Bahia, una de las modelos más importantes del momento, con quien la cantante catalana fue vista muy acaramelada en las últimas semanas.

Si bien la intérprete de “Lux” es de compartir mucho en sus redes (donde tiene casi 28 millones de seguidores), con este vínculo viene jugando al misterio. Sin embargo, los paparazzi y los fans no perdonan: las capturaron caminando del brazo por París, confirmando que lo que empezó como un rumor de verano en Brasil se transformó en algo mucho más serio.

¿Blanqueo en la Ciudad del Amor? Las fotos de Rosalía y Loli Bahia del brazo por París que confirman el romance

Rosalía y un Año Nuevo “muy especial” en Brasil

Todo empezó a principios de diciembre. Mientras el hemisferio sur ardía de calor, Rosalía se instaló en Río de Janeiro. Aunque en su Instagram solo mostraba vistas increíbles desde el hotel en Ipanema o fotos de ella haciendo de DJ en la favela Rocinha, la realidad es que no estaba sola.

Varios videos filtrados por fans mostraron a Rosalía y Loli Bahia dándose un chapuzón nocturno en el mar para recibir el 2026. Pero eso no fue todo: en una cena en un restaurante carioca, la cantante dibujó una dedicatoria en un papel que decía: “Loli, la + guapa”. Un gesto que, para los seguidores de la artista, fue la confirmación definitiva.

El paseo por París que confirmaría el romance del año

Después de pasar por Río, la pareja viajó a París y se mostraron muy juntas y felices. Este martes, se las vio súper relajadas caminando de la mano y haciendo compras por la capital francesa.

Lo que más llamó la atención —y se volvió viral— fue la cotidianeidad de las fotos. El look que Rosalía eligió un abrigo blanco oversize y pantalones deportivos, mientras que Loli optó por una campera, jeans y un gorrito.

¿Blanqueo en la Ciudad del Amor? Las fotos de Rosalía y Loli Bahia del brazo por París que confirman el romance

¿El detalle? Se las vio saliendo de un taxi y entrando a locales de diseño. En una de las imágenes, se nota que compraron una sartén, un detalle “hogareño” que hizo estallar las redes con teorías de que ya estarían conviviendo o pasando mucho tiempo juntas en el departamento de la modelo.

¿Blanqueo en la Ciudad del Amor? Las fotos de Rosalía y Loli Bahia del brazo por París que confirman el romance

Como si esto fuera poco, hubo un gesto que confirma todo: caminaron gran parte del trayecto del brazo, sin esconderse de las cámaras.

¿Quién es Loli Bahia, la joven que conquistó a la Motomami?

Para los que no están en el mundo de la alta costura, el nombre de Loli Bahia puede ser nuevo, pero en las pasarelas es una verdadera estrella.

Lola Bahia, la modelo con la que fue vista Rosalía.

Edad y origen: Tiene apenas 23 años (10 menos que Rosalía). Nació en Lyon, Francia, pero tiene sangre española (por su padre) y argelina (por su madre). Su nombre real es Dolores Bahia Roubille.

Carrera meteórica: Mide 1,79 m y es la cara de marcas como Chanel, Saint Laurent y Louis Vuitton . El año pasado fue una de las modelos que más desfiló en las semanas de la moda internacionales.

Perfil bajo: A diferencia de Rosalía, Loli mantiene un perfil mucho más tranqui en redes, con menos de medio millón de seguidores, aunque su carrera está en pleno ascenso.

Por ahora, ninguna de las dos hizo público el romance en Instagram con una foto juntas, pero las imágenes en las calles de París hablan por sí solas. ¿Se vendrá la presentación oficial pronto?