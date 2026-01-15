Revelan las nuevas fotos sin censura de Sydney Sweeney para Euphoria 3 y el shock es total

Tras la enorme expectativa que se creó en torno al estreno de Euphoria 3, HBO Max finalmente reveló la fecha exacta de su lanzamiento oficial. De acuerdo con la información ofrecida por dicha plataforma de streaming, la nueva edición de tal serie debutará en la pantalla el 12 de abril del año en curso.

Para realizar el anuncio en cuestión, HBO Max compartió el tráiler oficial de Euphoria 3 y, como es de suponer, las escenas impactaron de manera significativa en las redes sociales. Aunque toda la temática generó revuelo, el nombre de Sydney Sweeney resaltó entre el resto.

Las provocadoras fotos de Sydney Sweeney para Euphoria 3

Antes de que las nuevas imágenes de Sydney Sweeney tuvieran lugar, el sitio Euphoriacentral en X anticipó la trama que desarrollarían con esta nueva entrega: “Rue sigue consumiendo drogas y está siendo secuestrada por narcotraficantes. Dos grupos la persiguen. Cassie y Nate están comprometidos. Cassie tiene una cuenta de Only Fans y Nate la encuentra vestida de conejita de Playboy tomándose fotos”.

Ahora, con la revelación del tráiler previamente mencionado, se constata que, efectivamente, Cassandra “Cassie” Howard (el personaje que interpreta Sydney), hará contenido para adultos en Euphoria 3.

Sydney Sweeney como Cassie en Euphoria 3.

De acuerdo con las imágenes ofrecidas por HBO Max, en Euphoria 3 habrá contenido explícito de Cassie y, algunos fans aplauden tal decisión. Aunque otros tantos cibernautas concluyen que el personaje de Sweeney habría podido desarrollarse mejor después de la primera temporada, pero lo direccionaron por un camino sumamente controversial para la actriz.

La nueva apariencia de Sydney Sweeney como Cassie en Euphoria 3.

Reparto de la serie Euphoria 3

Zendaya como Rue Bennett.

Sydney Sweeney como Cassie Howard.

Jacob Elordi como Nate Jacobs.

Hunter Schafer como Jules Vaughn.

Alexa Demie como Maddy Perez.

Maude Apatow como Lexi Howard.

Dominic Fike como Elliot.

Eric Dane como Cal Jacobs.

Colman Domingo como Ali Muhammad.

Chloe Cherry como Faye.

Nika King como Leslie Bennett.

Rosalía (Fichaje estrella en debut actoral).

Natasha Lyonne (Personaje por confirmar).

Danielle Deadwyler (Personaje por confirmar).

Eli Roth (Personaje por confirmar).

Marshawn Lynch (Personaje por confirmar).

Trisha Paytas (Cameo especial).

Tráiler de la serie Euphoria 3