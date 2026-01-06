La dramática serie que impactó en HBO Max con un retrato crudo y realista del mundo hospitalario

HBO Max logró imponerse en la web con una serie que, sin duda alguna, promete ser una de las más vistas de 2026. La ficción en cuestión contará próximamente con 2 temporadas, una de estas ya se estrenó en 2025 y la otra estará disponible en la plataforma de streaming el 8 de enero de 2026.

Para la primera edición, HBO Max ofreció una trama de 15 episodios y la segunda temporada también promete mantener ese ritmo. Esta propuesta audiovisual es de origen estadounidense y fue creada por R. Scott Gemmill.

La serie referenciada se llama The Pitt y, desde su lanzamiento oficial, no ha dejado de recibir halagos muy favorables por parte de los críticos.

La serie The Pitt se estrenó el 9 de enero de 2025.

De qué trata la serie The Pitt

La trama principal de esta famosa serie de HBO Max se centra en el Dr. Michael “Robby” Robinavitch, quien lidera un famoso equipo de élite en un hospital de Pittsburgh durante un turno de 15 horas extremas. Lo que comienza como una guardia normal se transforma rápidamente en un escenario peligroso de vida o muerte, donde los recursos escasean y la presión social amenaza con hacer colapsar el sistema de salud por completo.

A medida que las horas avanzan dentro de la serie de HBO Max, la trama se vuelve más intensa al revelar una red de traición que enfrentan los médicos. Los profesionales de la salud no solo luchan por salvar pacientes mediante escenas realmente fuertes, sino que, además, deben sobrevivir a sus propios demonios internos y a secretos del pasado que emergen en el momento más inoportuno.

Este fenómeno mundial te atrapará de principio a fin, mostrando que en la medicina no todo es heroísmo, sino una lucha constante contra el deseo, la desesperación y el destino.

Reparto de la serie The Pitt

Noah Wyle como el Dr. Michael “Robby” Robinavitch.

Tracy Ifeachor como la Dra. Georgia Bishop.

Patrick Ball como el Dr. Dean Bishop.

Katherine LaNasa como la Dra. Marisa Green.

Supriya Ganesh como la Dra. Anjali Singh.

Fiona Dourif como la Dra. Emily Cooper.

Taylor Dearden como la Dra. Brooke Vance.

Isa Briones como la Dra. Mia Kim.

Gerran Howell como el Dr. Leo Vance.

Shabana Azeez como la Dra. Zara Khan.

Tráiler de la serie The Pitt