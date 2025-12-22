HBO Max: la dramática miniserie de 8 capítulos que lidera las tendencias con una oscura historia de crímenes no resueltos

Lejos de quedarse atrás con la actualización pertinente de su catálogo de ofertas, HBO Max visibilizó de manera significativa en su página una serie que, tras su estreno mundial, se robó la atención de todos. La propuesta que se recomendará a continuación es de origen estadounidense y está protagonizada por nada más y nada menos que Amy Adams.

Por su parte, desde HBO Max remarcan que esta serie de 8 capítulos está basada en la novela homónima de la autora estadounidense Gillian Flynn, dato no menor que sugiere el peso de la trama.

La serie, que se estrenó durante el 2018, contiene elementos de drama, misterio, suspenso gótico y psicológico que prometen atraparte de principio a fin. La ficción que tanto se referenció previamente se llama Sharp objects (Heridas abiertas).

De qué trata la miniserie Sharp objects

Según la reseña que sobresale en la página de HBO Max, la trama principal de esta serie sigue a Camille Preaker, una periodista con un pasado marcado por la autodestrucción, que debe regresar a su pueblo natal para investigar el asesinato no resuelto de dos niñas. Lo que comienza como un encargo profesional se convierte en una situación compleja cuando la protagonista de la ficción se ve obligada a convivir con su madre, una mujer con una frialdad impactante que reabre las heridas que nunca sanaron.

En medio de una red de traición y mentiras, la protagonista de la serie de HBO Max se enfrenta a secretos familiares tan peligrosos que amenazan con destruirla por completo. La atmósfera de deseo reprimido y horror psicológico envuelve al espectador, mientras se descubre que el verdadero monstruo podría estar más cerca de lo que nadie imagina.

Reparto de la miniserie Sharp objects

Amy Adams como Camille Preaker.

Patricia Clarkson como Adora Crellin.

Eliza Scanlen como Amma Crellin.

Chris Messina como la detective Richard Willis.

Matt Craven como el jefe Bill Vickery.

Henry Czerny como Alan Crellin.

Elizabeth Perkins como Jackie O’Neill.

Sophia Lillis como Camille joven.

Tráiler de la miniserie Sharp objects