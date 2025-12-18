Dónde se podrá ver en Argentina Heated Rivalry, la serie de romance gay que eclipsó a todos con sus escenas subidas de tono

El pasado 28 de noviembre, el servicio de streaming Crave se impuso en Canadá con el estreno de la serie Heated Rivalry. Sorpresivamente, la propuesta audiovisual en cuestión causó furor en las redes sociales y ampliaron la difusión de la misma a través de la plataforma HBO Max.

Primeramente, HBO Max difundió la serie en Estados Unidos y Australia (con disponibilidad en otras regiones) y, debido al éxito recaudado, confirmaron que tal ficción será integrada al catálogo de ofertas de Latinoamérica.

Por lo pronto, se desconoce la fecha exacta en la que Heated Rivalry abordará en América Latina, pero especulan que ese hecho se concretaría durante el primer semestre del 2026. Mientras la situación se esclarece, HBO Max, Crave y el creador de la serie, Jacob Tierney, confirmaron que habrá una segunda temporada.

La primera temporada de la serie Heated Rivalry cuanta con 6 capítulos en total.

La serie Heated Rivalry es de origen canadiense y, actualmente, se encuentra en emisión. La primera temporada tendrá 6 capítulos y el estreno total de los mismos concluirá este 26 de diciembre.

De qué trata la serie Heated Rivalry

De acuerdo con la reseña oficial ofrecida por HBO Max, la trama de la serie te sumerge en el competitivo y agresivo mundo del hockey profesional. La historia principal sigue a dos superestrellas, el canadiense Shane Hollander y el ruso Ilya Rozanov, cuya enemistad pública en la pista es solo una fachada para ocultar una relación secreta y electrizante que ha durado años.

Con la secuencia de los hechos, la serie te transportará a una montaña rusa de emociones debido al peligro que enfrentarán los protagonistas principales. Entre la traición a sus equipos y el miedo a ser descubiertos en un ambiente hipermasculino, tanto Shane como Ilya enfrentarán dilemas morales desgarradores mientras el deseo los consume y las escenas explícitas de la serie te sumergen a la historia.

Esta propuesta audiovisual de HBO Max explora la delgada línea entre el odio y el amor, con una tensión íntima que la crítica ha calificado de impactante. Es una producción que te atrapará de principio a fin cuando sea lanzada de manera oficial en Latinoamérica por HBO Max.

La serie Heated Rivalry se estrenará en la pantalla de HBO Max.

Reparto de la serie Heated Rivalry

Hudson Williams como Shane Hollander.

Clara Alexandrova como Elena Rozanov.

Evan Roderick como Justin Pyre.

Tessa Rao como la astuta mánager del equipo.

Connor Storrie como Ilya Rozanov.

Tráiler de la serie Heated Rivalry